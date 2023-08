Luego de su salida de Cruz Azul, Tuca Ferretti sería el auxiliar de Jaime Lozano en la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana quiere tener toda la experiencia rumbo al Mundial 2026 y por eso el Tuca Ferretti llegaría a auxiliar a Jaime Lozano en el equipo.

Fue el mismo padre del Jimmy Lozano, Jaime Lozano Aguilar quien confesó para el Esto, que ya estaba dicho que el Tuca sería el auxiliar en el Tri y esperaba que tuvieran una buena relación a pesar del carácter del brasileño , que suele ser un poco fuerte.

“Yo pienso que Jaime va a hacer un buen papel. Espero que haga un buen papel cobijado con la Selección, con los que están con él y lo apoyan. Va a estar el Tuca Ferretti, espero que tengan una buena mancuerna. Yo siento que el Tuca por el caracter no es muy fácil, todos los sabemos en México, es temperamental”, dijo.

Jaime Lozano

Tuca Ferretti y su llegada a la Selección Mexicana

Por otro lado, el padre de Jaime Lozano confesó que no estaba seguro de la manera en la que se llegó al acuerdo de la llegada de Tuca Ferretti pero su hijo no lo habría pedido.

“No sé, no estoy seguro. Siento que… no creo que Jaime lo haya pedido, pero hablo sin saber, yo creo que a él se lo sugirieron y le pidieron a Tuca. Yo creo que le dijeron: estaría bien que tuvieras a un auxiliar con colmillo, con experiencia como Tuca… siento eso, no te lo aseguro, eso no lo he platicado con Jaime”, añadió.

¿Quién estaría en el Consejo de Expertos de la Selección Mexicana?

De acuerdo con el padre de Jaime Lozano, hay hay una lista de personajes que estarían en el Consejo de Expertos que podrán asesorar a la Federación Mexicana de Futbol y a la Selección Mexicana.

“Vi una lista donde está La Volpe, Hierro, Puyol… hay muy buen equipo de apoyo, cada quien tiene un conocimiento que puede aportar muy claramente”, sentenció.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok