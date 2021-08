Tom Daley ha sido uno de los atletas que más impacto ha causado en los Juegos Olímpicos de Tokio, tanto, que ya hasta tiene su propia figura tejida por una artesana mexicana.

La figura tejida por Dana Noemí Castañeda, artesana y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llegó hasta los ojos de Tom Daley, quien reaccionó en sus redes.

Fue a través de una historia de Instagram, donde Tom Daley compartió la imagen de su figura y escribió: “Me encanta”, como muestra de agradecimiento.

Tom Daley reaccionó a su figura tejida hecha por una artesana mexicana (@tiendita_de_sam )

Tom Daley causa sensación en Tokio 2021 por tejer durante las competencias

Tom Daley ha sido uno de los atletas más destacados en los Juegos Olímpicos de Tokio, no solo por ganar una medalla de oro, sino también por tejer durante algunas competiciones.

Y es que el clavadista mexicano, quien es gran amigo de Rommel Pacheco, causó sensación al ser captado tejiendo en las gradas durante competiciones de clavados.

Los clavados no son la única pasión de Tom Daley, pues también disfruta del crochet y de tejer a punto; incluso tiene su propia marca llamada ‘Made with love by Tom Daley’.

El británico no sólo busca compartir sus creaciones, sino que con ellas también busca recaudar fondos para personas con tumor cerebral, enfermedad por la que murió su padre en 2011.

Tom Daley muestra su porta medallas en crochet. (Tomada de video / @madewithlovebytomdaley)

Tom Daley en los Juegos Olímpicos de Tokio

Tom Daley es un clavadista británico nacido en Inglaterra que tiene una amplia experiencia en Juegos Olímpicos, pues Tokio 2021 es su tercera justa olímpica.

El clavadista de 27 años debutó en unos Juegos Olímpicos en Londres 2012 , donde ganó la medalla de bronce en plataforma 10 metros, mientras que en Río 2016 repitió, pero en sincronizados.

Ahora en Tokio 2021 ya consiguió su primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, en sincronizados plataforma 10 metros, y ahora buscará una nueva presea en solitario.