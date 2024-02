La leyenda de la NFL, Tom Brady, reveló que su esposa Giselle Bündchen, le fue infiel con su maestro de artes marciales Joaquim Valente.

Tom Brady tiene razones para creer que durante su matrimonio con Giselle Bündchen, le fue infiel con Joaquim Valente, su maestro de artes marciales de jiu-jitsu.

Su matrimonio con Giselle Bündchen duró trece años, que fue del 2009 al 2022. Cuando anunciaron su separación nunca especificaron ni dieron detalles sobre la verdadera razón de su rompimiento.

Sin embargo, ahora ya se sabe una de las razones por las que se divorciaron y Tom Brady habló algo al respecto.

La esposa de Tom Brady le fue infiel

Tom Brady, el siete veces ganador del Super Bowl en la NFL, reveló que durante su matrimonio, su esposa Giselle Bündchen le fue infiel con su maestro de artes marciales.

En 2022, Tom Brady y la modelo brasileña, Giselle Bündchen, anunciaron su divorcio pero sin dar detalles. Pero ahora, ya sabemos una de las razones por las que este matrimonio no funcionó.

De acuerdo a un diario británico, el ex mariscal de campo no cree que la relación de su ex esposa con su maestro de artes marciales haya comenzado en junio del 2023, cuando varias veces negaron una relación y ahora se les ve muy enamorados.

Para Tom Brady, esta relación comenzó desde mucho antes y ahora está tratando de llevar una relación con la nueva pareja de Giselle ya que sus hijos conviven con él.

Si quiere que la gente piense que está saliendo con Joaquim sólo desde junio, que así sea, pero llevan más tiempo juntos y no se lo están tomando con calma. Tom lo aceptó. Daily Mail

La gran trayectoria de Tom Brady en la NFL

Tras 24 años de larga trayectoria como jugador de fútbol americano, Tom Brady es uno de los jugadores más valiosos en toda la historia por haber ganado siete campeonatos del Super Bowl.

Tom Brady fue seleccionado en el 2000 por los New England Patriots de la NFL y en 2001 fue titular como mariscal de campo. Jugó veinte años con los Patriots llegando nueve veces al Super Bowl.

Después se fue con los Tampa Bay Buccaneers en el 2020 y llevó al equipo a sus primeros playoffs desde el 2007.

Brady fue nombrado el MVP de la temporada en 2007, 2010 y 2017 y, cinco veces el MVP del Super Bowl.

En febrero de 2023 anunció su retiro a través de su cuenta de Instagram.

¿A qué se dedica Tom Brady ahora?

Tras el retiro del mejor jugador de la NFL, Tom Brady lleva una vida ocupada ya que tiene tres hijos, John Edward Thomas Moynaha, Benjamin Rein Brady y Vivian Lake Brady.

También está en el mundo de los negocios ya que fundó una empresa llamada 199 Productions e invirtió en bienes raíces, alimentos y bebidas.

Cabe destacar que Brady ha aparecido en programas de televisión y en películas como Ted, Entourage y prestó su voz para un capítulo de los Simpson.