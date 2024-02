Hace unas horas se filtró y difundió ampliamente en redes sociales un video en donde David Faitelson y otros periodistas revientan a Inés Sainz, dejando de manifiesto el sexismo y machismo imperante en los medios deportivos.

Sin embargo, David Faitelson ya salió a dar la cara ante tal video, en el cual también José Ramón Fernández, Luis García y Christian Martinoli critican de manera severa a Inés Sainz, una de las periodistas deportivas más respetadas del medio.

Fue en un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora X, donde Faitelson escribió un mensaje dirigido a su otrora compañera, con quien coincidió en TV Azteca. Cabe señalar que ahora el periodista trabaja para TUDN.

Hasta ahora, Faitelson es el único de los implicados que ha salido a dar la cara ante tan bochornoso video, el cual fue grabado durante el Mundial de Qatar 2022.

¿Qué le dijo David Faitelson a Inés Sainz?

En su mensaje publicado en X, David Faitelson ofreció una disculpa a Inés Sainz por el video filtrado en redes sociales, mismo en que los susodichos aseguran que es una mala compañera.

“Me encontré ahorita a Inés Sainz bajando. No sé cómo chingados le hará pero no se hace vieja ella”, dijo David Faitelson sobre Inés Sainz y después aseguró que no trabaja en equipo debido a que es muy individualista.

Ante ello, Faitelson, comentarista de TUDN, publicó un mensaje en redes sociales ofreciendo una disculpa y asegurando que Inés Sainz “logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México”.

Aunque, siendo estrictos, David Faitelson replicó actitudes machistas y sexistas en ese video, además, fue cómplice de todo lo que se dijo de Inés Sainz durante el clip.

“Con respecto a una grabación realizada en el Mundial del 2022 que alguien filtró, me gustaría decir lo siguiente: primero, que ofrezco una sincera disculpa a la colega Inés Sainz”, escribió.

Y agregó: “Si en algún momento una declaración mía pudo ofenderla. Inés es un ejemplo de profesionalismo que logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México. Ella salió adelante con su indiscutible calidad y capacidad periodística. Es, y será siempre, un referente del periodismo deportivo en México. Fue un gran honor tener la ocasión de trabajar junto a ella”.

David Faitelson sobre su video en donde critica a Inés Sainz (Twitter)

¿David Faitelson es un falso “aliade”?

Después de que filtrara el mencionado video, Álvaro Morales, otrora compañero de David Faitelson, lo tundió debido a que lo consideró un “falso aliade”.

Esto debido a que, como expuso Álvaro Morales, Faitelson no hizo mucho por romper ese pacto patriarcal tan presente en los medios de comunicación deportivos.

“Cuidado con los ‘aliades’, aquellos hipócritas que en los cortes pueden tirarle a las mujeres, pero que públicamente preferían defender a prófugos de la justicia o a animales como los toros, que a las propias mujeres”, comentó el Brujo.