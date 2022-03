Tom Brady anuncia su regreso a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers, tan solo dos meses después de que decidió retirarse de los emparrillados.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde Tom Brady reveló que se dio cuenta de que su lugar todavía está dentro del terreno de juego, por lo que regresará para su temporada 23 en la NFL.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento”, escribió.

Tom Brady regresará a la NFL tras retirarse en enero de 2022.

Tom Brady aseguró que ama a sus compañeros de equipo y a su familia, por lo que regresará para una temporada 23 en la NFL, con los Tampa Bay Buccaneers.

“Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa”, agregó.

Por su parte, los Tampa Bay Buccaneers no tardaron mucho en reaccionar a la gran noticia; lo hicieron en sus redes sociales con un simple: “Está de regreso”.

Ni dos meses duró el retiro a Tom Brady, quien anunció su decisión el pasado 1 de febrero, un par de semanas antes de que se jugará el Super Bowl.

La decisión de su retiro tomó por sorpresa al mundo de la NFL, pues se esperaba que Tom Brady siguiera jugando al menos una temporada más.

Sin embargo, unas semanas después de anunciar su retiro, el siete veces campeón del Super Bowl comenzó a dar muestras de un posible regreso a los emparrillados.

“Voy a tomar las cosas como vienen. Esa es la mejor manera de decirlo, ya saben, nunca digas nunca”, señaló en un podcast en el que participa semanalmente.

Tom Brady (MADDIE MEYER / AFP)

Palmarés, distinciones y récords de Tom Brady

Palmarés

Títulos de Super Bowl: 7

Títulos de Conferencia: 10

Títulos de Ronda Divisional: 18

Distinciones

Jugador Más Valioso del Super Bowl: 5 veces

Jugador más valioso de la NFL: 3

Jugador Ofensivo del Año de la NFL: 2

Pro Bowl: 5

Récords