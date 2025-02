Tigres no logra la regularidad en la Liga MX, así que está obligado a vencer al FC Juárez en su cancha; te contamos cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 9.

La Jornada 9 se completará con seis partidos, y Tigres vs FC Juárez será uno de los programados por la Liga MX en el torneo Clausura 2025.

Tigres vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 en la Liga MX?

El partido Tigres vs FC Juárez se jugará este martes 25 de febrero en el Estadio Universitario, donde los felinos buscan su sexto triunfo en el torneo de la Liga MX.

Tres partidos de la Jornada 9 de la Liga MX se jugarán el martes 25 de febrero; además de Tigres vs FC Juárez, se medirán Mazatlán vs Rayados y Tijuana vs Pumas.

Tigres vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 en la Liga MX?

La señal del Canal 7 de televisión abierta será el encargado de transmitir el partido Tigres vs FC Juárez, en la Jornada 9 de la Liga MX.

Tigres vs FC Juárez: ¿A qué hora ver el partido de la Jornada 9 en la Liga MX?

Tigres recibe al FC Juárez este martes 25 de febrero en partido programado por la Liga MX para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs FC Juárez

Fecha: Martes 25 de febrero

Horario: 19:00

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7

¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 9 en la Liga MX vs FC Juárez?

Tigres perdió con el Club León en la Jornada 8 de la Liga MXcon marcador de 0-1.

Tras la derrota, los felinos se estancaron en 16 puntos, en el cuarto lugar del Clausura 2025.

Después del partido contra FC Juárez, Tigres visitará al Necaxa en la Jornada 10, partido programado para el sábado 1 de marzo.

¿Cómo va el FC Juárez en la Liga MX?

El FC Juárez sufrió su tercera derrota en la Liga MX este sábado 22 de febrero, cuando fue goleado como local, 0-4 por Toluca.

Pese al descalabro, el FC Juárez se mantiene en el octavo lugar de la Liga MX con 13 puntos.