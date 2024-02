Santiago Giménez está teniendo una mala racha en el Feyenoord pues el mexicano no ha hecho su magia desde hace siete partidos.

El Chaquito Santiago Giménez inició en el Feyenoord como titular y aunque parezca que no volverá a anotar goles como al inicio del campeonato, el aún no ha perdido la confianza en él mismo.

Sin embargo, esta sequía de anotaciones le está haciendo perder ventaja en la lucha por el título de goleo y ya cayó al segundo lugar del puesto de goleadores.

Aunque se dice que solo está pasando por un bache, no se sabe si Santi Giménez ya perdió el toque y si ya no volveremos a ver más goles del Chaquito en el Feyenoord.

¿Cuántos goles ha hecho Santi Giménez con el Feyenoord?

El último gol de Santiago Giménez fue en el empate 2-2 ante el NEC en la jornada 17 de la Eredivisie 2024 que se jugó el pasado 14 de enero de este año.

El Bebote Santiago Giménez acaba de recuperarse de una lesión y en una entrevista se sinceró con respecto a cómo se ha sentido ante la falta de goles estos últimos meses.

“Lo acepto, creo que en la temporada, al principio, me sentía como nunca, después llegó el parón de invierno, luego no me sentía cómodo por la pelota, eso me fue afectando y por eso los goles no han caído, hay que seguir trabajando e intentando” mencionó el mexicano.

La esperanza para Santi Giménez no está perdida aún pues tiene registrados 19 goles en lo que va de la liga. Su tarea es aplicarse en el Feyenoord para no perder más posiciones dentro de los mejores goleadores.

¿Quiénes son la competencia de Santi Giménez por el título de goleadores?

Los 19 goles que lleva Santiago Giménez lo posicionan en segundo lugar por debajo de Evangelos Pavlidis del AZ Alkmaar y el tercer lugar lo tiene L. de Jong, del PSV.

El mexicano Santi Giménez aún tiene oportunidad de seguir luchando por las primeras posiciones en la Eredivisie 2024 en el próximo partido contra la Roma.

El Feyenoord enfrentará a la Roma el jueves 22 de febrero por el boleto a los octavos de final de la Liga Europea.