Tecatito Corona sufrió de nueva cuenta una lesión que lo podría dejar fuera del Sevilla, pues el equipo está perdiendo la paciencia.

Tecatito Corona ha tenido varios problemas debido a las lesiones que ha sufrido, en específico, una en el tobillo qu e no lo ha dejado retomar su nivel en el Sevilla.

Pero el Sevilla no estaría nada contento por eso e incluso podría perder su lugar en el equipo. José Luis Mendilibar director técnico del equipo, fue sincero y mencionó que es un jugador muy bueno pero no ha terminado de recuperarse de su lesión y por eso no ha podido incorporarse a los entrenamientos.

“Tecatito es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué faltando dos meses y medio y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, hoy no ha podido entrenarse con el grupo por el tobillo”, dijo.

Aunque, manifestó que la lesión le ha restado continuidad y eso podría ser un problema a la larga en el Sevilla.

“Es una lesión que hace que le quite la continuidad. Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene”, argumentó.

Jesus Manuel "Tecatito" Corona Jesus Manuel -Tecatito- Corona de Sevilla debuto con 23 minutos de juego durante el Partido Real Betis vs Sevilla FC, correspondiente a Octavos de Final de la Copa del Rey temporada 2021-2022, en el Estadio Benito Villamarin, el 15 de Enero de 2022. (Javier Montano / Javier Montano)

¿Tecatito Corona se queda en el Sevilla?

Finalmente, José Luis Mendilibar puso en duda la permanencia de Tecatito Corona, pues aseguró que para el club todos los jugadores sin excepción están en venta.

“Técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono... Como dice el club, estamos todos en venta. No sólo Tecatito”, añadió.

Tecatito Corona rompe el silencio sobre su regreso a la Liga MX

Tecatito Corona indicó hace unas semanas en rueda de prensa, que en algún momento le gustaría volver a la Liga MX.

“Me encantaría volver a México, mi país, mi tierra. Me siento como en casa cada vez que vengo. Estoy abierto a todo, obviamente”, dijo.

Sin embargo, por el momento está concentrado en el Sevilla y buscaría un destino en Europa en el futuro próximo antes de volver al futbol mexicano.

