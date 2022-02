Este domingo se disputa el Super Bowl 2022, la edición 56 del partido que define al campeón de la NFL

Esta vez, los Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals dirimirán al nuevo dueño del trofeo Vince Lombardi y, aunque cada una de las 55 ediciones anteriores nos ha ofrecido anécdotas imborrables, hay 10 que jamás se olvidarán.

Este es el Top 10 de los mejores Super Bowls en la historia:

10.- SUPER BOWL LXIII: ARIZONA CARDINALS VS PITTSBURGH STEELERS

El 1 de febrero de 2009, los Arizona Cardinals y los Pittsburgh Steelers se enfrentaron en Tampa Bay.

Pese a que los Cardinals ofrecieron resistencia, una épica recepción de Santonio Holmes dio a los Steelers el triunfo (27-23) y el título.

9.- SUPER BOWL III: NEW YORK JETS VS BALTIMORE COLTS

El 12 de enero de 1969, en Miami, los favoritos Baltimore Colts se midieron a los New York Jets, cuyo quarterback Joe Namath vaticinó el triunfo, lo que provocó burlas.

Al final, los Jets se impusieron (16-7) y fueron campeones.

8.- SUPER BOWL XXXIV: TENNESSEE TITANS VS SAINT LOUIS RAMS

El 30 de enero de 2000, en Atlanta, los Saint Louis Rams lograron su único cetro hasta ahora al derrotar a los Tennessee Titans (23-16).

El juego es recordado porque Kevin Dyson, receptor de los Titans, se quedó a una yarda de marcar el touchdown que pudo representar el empate.

Joe Burrow (DAVID EULITT / Getty Images via AFP)

Cincinnati Bengals presente en la lista

7.- SUPER BOWL XXIII: SAN FRANCISCO 49ERS VS CINCINNATI BENGALS

El 22 de enero de 1989, en Miami, los Cincinnati Bengals parecían enfilados a su primer título. Con menos de dos minutos por jugar, derrotaban 16-13 a los San Francisco 49ers.

Pero una ofensiva encabezada por Joe Montana y coronada por un pase a John Taylor dio a los californianos el cetro (20-16).

6.- SUPER BOWL XXV: BUFFALO BILLS VS NEW YORK GIANTS

El 27 de enero de 1991, en Tampa, los Buffalo Bills llegaron a su primer Super Bowl y parecían tener todo para ganarlo.

El pateador Scott Norwood intentó un gol de campo de 47 yardas, pero lo falló, y los New York Giants triunfaron (20-19).

5.- SUPER BOWL XIII: PITTSBURGH STEELERS VS DALLAS COWBOYS

El 21 de enero de 1979, en Miami, dos potencias de la Liga protagonizaron un Super Bowl épico.

Cerca del final, un pase de Terry Bradshaw a Lynn Swann dio a los Pittsburgh Steelers el triunfo sobre los Dallas Cowboys (35-31).

4.- SUPER BOWL LI: ATLANTA FALCONS VS NEW ENGLAND PATRIOTS

El 5 de febrero de 2017, en Houston, los Atlanta Falcons parecían encaminados a un sencillo triunfo sobre los New England Patriots. Ganaban por 25 puntos.

Pero Tom Brady mostró toda su grandeza y guió la remontada para el título de los Patriots (34-28). Hasta ahora, único Super Bowl que ha llegado al tiempo extra.

Tom Brady, de los Tampa Bay Buccaneers (MICHAEL REAVES / Getty Images via AFP)

Tom Brady haciendo historia

3.- SUPER BOWL LII: PHILADELPHIA EAGLES VS NEW ENGLAND PATRIOTS

El 4 de febrero de 2018, en Minnesota, Tom Brady estaba listo para un nuevo bicampeonato. Su equipo era favorito.

Los Philadelphia Eagles demostraron que las hazañas existen y ganaron (41-33), con una jugada como estrella: la “Philly Special”, que terminó con un pase de anotación recibido por el quarterback Nick Foles.

2.- SUPER BOWL LXII: NEW ENGLAND PATRIOTS VS NEW YORK GIANTS

El 3 de febrero de 2008, en Glendale, los New England Patriots buscaban terminar su temporada invicta y los New York Giants parecían presa fácil.

Pero una increíble recepción de David Tyree mantuvo una serie ofensiva que a la postre significó el título para los Giants (17-14).

1.- SUPER BOWL XLIX: NEW ENGLAND PATRIOTS VS SEATTLE SEAHAWKS

El 1 de febrero de 2015, también en Glendale, se dio el final más electrizante en la historia del Super Bowl.

Abajo en el marcador 28-24 y con poco tiempo en el reloj, los Seattle Seahawks tenían el balón y estaban cerca de anotar. Cuando todo el mundo esperaban que corrieran, el quarterback Russell Wilson lanzó un pase que fue interceptado por Malcolm Butler para darle el cetro a los Patriots.