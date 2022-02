Mexicana gana licitación para vender raspados en el Super Bowl, Laura Flores cumplió su sueño y venderá sus productos en el importante evento de futbol americano.

Laura Flores es una mexicana de 52 años que se fue a Estados Unidos y decidió emprender su propio negocio y seguir con su tradición familiar, pues sus padres tenían una paletería.

Laura creó su propia marca de raspados y bolis, como son conocidas en México, lleva el nombre de “Sno con Amor” y todo es elaborado a base de ingredientes naturales.

En entrevista para TV Azteca, Laura comentó que aunque sus papás no viven para ver el éxito de su negocio, está segura que estarían muy orgullosos de ver lo que ha logrado.

“Más que nada me los puedo imaginar riendo, mi papá con la risa que tenía y mi mamá también, yo creo que mi mamá sabía, ella supo que empecé mi negocio pero no vio el éxito pero creo que ya sabía que me iba a ir bien porque tenía confianza en mí”, mencionó.

Super Bowl 2022: Laura Flores venderá sus productos

Y es que el éxito del negocio de la mexicana Laura Flores sigue siendo inmenso y ahora estará presente en el evento más importante de futbol americano.

La mexicana decidió ponerle una pausa a su carrera en la industria del entreteniniento y poner su negocio de raspados, pues eran sus favoritos cuando era niña.

La emprendedora, Laura Flores poco a poco fue vendiendo sus productos en lugares más grandes como el estadio de los Dodgers, Santa Anita Park y Coachella.

Sin embargo, acaba de ganar una licitación y estará presente en el Super Bowl 2022 y ya es vendedora oficial de la NFL.

Super Bowl 2022: Los Ángeles Rams vs Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs se midieron ante los Cincinnati Bengals por el pase al Super Bowl 2022, donde el juego final de la Conferencia Americana estuvo lleno de emociones.

Finalmente, los Bengals le dieron la vuelta al marcador y estarán presentes en el Super Bowl, donde enfrentarán a los Ángeles Rams.

Los Ángeles Rams se enfrentaron a San Francisco 49ers, y salieron vencedores por lo que se medirán ante los Bengals.