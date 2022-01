Los Angeles Rams vencieron a los Buccaneers y dejaron al legendario Tom Brady sin posibilidad de otro Super Bowl; sin embargo la polémica se hizo presente.

Y es que luego del cardíaco partido en el que los Buccaneers se recuperaron y empataron el marcador cuando quedaba poco tiempo para el final.

Sin embargo, los Rams lograron vencerlos con una diferencia de solo tres puntos. Sin embargo un video que se ha vuelto viral muestra una polémica jugada.

En el video se observa como el referee llega después de que la jugada decisiva se completó y los tres puntos se fueron para los Rams, sin embargo, no se aplicó el mismo criterio con los Dallas Cowboys.

En la jugada en la que los Cowboys quedaron eliminados, el referee apareció cuando la jugada no se había completado y eso causó molestia en los aficionados, pues conseideraron el triunfo como injusto.

Tampa Bay Buccaneers vs Los Angeles Rams

La Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL terminó el domingo 23 de enero con dos partidos ; Tampa Bay Buccaneers ante Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills.

Sin lugar a dudas fue una jornada dominical llena de emociones, en la que los finales los partidos dejaron las emociones a flor de piel.

Los Angeles Rams se mantuvieron con una importante ventaja durante la mayor parte del encuentro pero los Bucs hicieron hazaña y lograron empatar.

Sin embargo, la polémica última jugada y un gol de campo hicieron la diferencia y se quedaron sin posibilidad de Super Bowl.

Tom Brady (MIKE EHRMANN / Getty Images via AFP)

Tom Brady y su posible retiro

Luego de que quedó fuera del Super Bowl, Tom Brady puso en duda su retiro y es que no quiso asegurar nada pero puede que no sea tan lejano: “Todavía no lo he pensado mucho. Voy a ir día a día y ver dónde estamos”, dijo.

“No, sólo pienso en ganar. Es mi mentalidad, salir ahí fuera y tratar de ganar, darle a mi equipo las máximas opciones de victoria”, mencionó.