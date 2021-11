‘Spider-Man: No Way Home’: Culpan al Chicharito de golpear a Lagarto en el tráiler (VIDEO)

‘Spider-Man: No Way Home’: Culpan al Chicharito de golpear a Lagarto en el tráiler. El segundo avance del Hombre Araña dejó varias interrogantes.

Una de ellas fue quién había sido responsable de pegarle al reptil miembro del grupo villano conocido como Los seis siniestros.

Esto porque el tráiler brasileño de Sony Pictures dejó ver que el Lagarto movía de manera extraña su cabeza en el enfrentamiento final de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Pues bien, se ha descubierto que en realidad el responsable de esta situación fue el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

Chicharito en un partido de Los Angeles Galaxy (chicha14_)

Esto se dio a conocer en un video de TikTok publicado por el propio Chicharito, quien realizó un clip en el que ironizaba lo sucedido con ‘Spider-Man: No Way Home’ y sus fallas de cara a la portería rival.

Chicharito es el responsable de golpear al Lagarto en ‘Spider-Man: No Way Home’

En la publicación de TikTok, donde se ve al Chicharito golpear al villano de ‘Spider-Man: No Way Home’, se ve como el futbolista vuela un balón frente a la portería.

El esférico alcanza tal velocidad y altura que viaja de Los Ángeles a Nueva York y golpea a Lagarto cuando está a punto de enfrentarse al Hombre-Araña.

Por su puesto, la reacciones en redes no se ha hecho esperar. Por ejemplo, algunos usuarios señalan lo divertido del montaje de ‘Spider-Man: No Way Home’ y la falla garrafal de Chicharito.

Balón volado por Chicharito, el cual le pega al lagarto en Spider-Man: No Way Home (chicha14_ )

Otros señalan que el video de Chicharito es la prueba contundente de que existe, realmente, un multiverso.

Incluso algunos aprovechan la oportunidad para conseguir un saludo de Chicharito y de paso pedirle que vuelva a la Selección Mexicana por que hace mucha falta en las rondas eliminatoria de Qatar 2022.

El post cuenta ya con 382 000 me gusta, 2112 comentarios y más de 5000 comentarios.

En la actualidad, Chicharito combina su carrera como futbolista profesional con su actividad como influencer y gamer.

Faceta que los especialistas en deportes critican porque consideran que Chicharito no se concentra, como debería, en su club: Los Angeles Galaxy.

Regularmente, Javier Hernández hace directos en la plataforma Twitch, donde juega Call of Duty: Warzone, un shooter que consiste en combatir para sobrevivir al gas venenoso de la zona de guerra.