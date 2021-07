México.- La prometedora atleta Sha’Carri Richardson quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a que consumió marihuana.

Fue la Federación Estadounidense (USATF) la que descartó a Sha’Carri Richardson, de 21 años , para la prueba de relevos 4 x 100 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Recordemos que la prometedora estadounidense ya había sido descartada para los 100 metros , ya que, luego de ganar el preolímpico correspondiente, dio positivo a marihuana.

Tal hecho le acarreó a Sha’Carri Richardson una sanción de un mes, es decir, del 28 de junio al 28 de julio , lo que impidió que fuera registrada.

Cabe señalar que, para los relevos 4 x 100 , Estados Unidos consideró a Gabby Thomas, Teahna Daniels, Javianne Oliver, English Gardner, Aleia Hobbs y Jenna Prandini, quien a su vez protagonizará los 100 metros .

A través de sus rede sociales, Sha’Carri Richardson justificó su consumo de marihuana afirmando que se encontraba “ cegada por el dolor ” tras la muerte de su madre biológica.

Asimismo, descartó que con su publicación buscara la empatía de los aficionados , más bien sólo quería expresar que es una humana como cualquier otra.

“Sé lo que hice, no busco empatía, asumo la responsabilidad de mis acciones. Soy una humana más, que corre algo más rápido que los demás. Estaba cegada por el dolor y traté de ocultarlo”

Sha’Carri Richardson era una de las máximas favoritas al oro olímpico en los 100 metros planos , de ahí que lamentara no estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Lo siento, no podré ser campeona olímpica este año, pero seré campeona mundial el que viene. Todas estas personas que saben cómo vivir, me alegra no ser una de ellas”

Sha’Carri Richardson