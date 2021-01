Lionel Messi, Sergio Ramos, Memphis Depay, Kun Agüero son algunos de los futbolistas que terminarán contrato en seis meses.

El 2021 podría ser un año histórico en el mundo del futbol, pues hay importantes jugadores como Lionel Messi y Sergio Ramos, que podrían dejar a los clubes en los que han permanecido por años y marcharse gratis a otro equipo de Europa o de otras latitudes del orbe.

Y es que tanto Messi como Ramos, referentes del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, podrían salir gratis, pues sus contratos terminan en junio próximo , por lo que a partir de este 1 de enero tienen permitido negociar con otros equipos.

Pero los casos del argentino y el español no son los únicos, pues hay otros jugadores de renombre que se encuentran en la misma situación y seguramente serán objeto de deseo entre algunos de los equipos más importantes de Europa.

Lionel Messi

No cabe duda de que el nombre que más destaca es el de Lionel Messi, quien ha hecho una auténtica novela sobre seguirá o no en el Barça. Desde el verano pasado mandó un burofax para salir del club; no obstante, se tuvo que quedar por su contrato.

En junio termina y desde ahora puede negociar con otros equipos, entre los que destacan el Manchester City , donde se encuentra Agüero y Guardiola, así como el PSG , donde está Neymar.

Sergio Ramos

El segundo caso más importante es el de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, quien podría dejar al club merengue tras más de una década defendiendo el escudo.

Se ha especulado mucho sobre su futuro y que a estas alturas, el Real Madrid, quien no tiene a otro máximo referente como lo es Ramos, no le haya renovado; sin embargo, se espera que lleguen a un acuerdo en las próximas semanas.

Sergio 'Kun' Agüero

El 'Kun' Agüero termina su contrato con el Manchester City en junio, pero todo parece indicar que su futuro en el club depende directamente de la decisión que pueda tomar Messi. Y es que en caso de que 'La Pulga' decida irse al equipo inglés, sería prácticamente un hecho que su amigo se quedaría en el cuadro dirigido por Josep Guardiola. De lo contrario, lo más probable es que tome otro rumbo en su carrera.

Memphis Depay

El goleador holandés, Memphis Depay , ya estuvo cerca de llegar al Barça en el verano pasado; no obstante, los problemas económicos del club culé obligaron a que se quedara en el Olympique de Lyon.

Sin embargo, termina contrato en junio y es muy probable que fiche con el cuadro catalán para la próxima temporada.

Donnarumma, Di María, Alaba

Existen otros jugadores de gran renombre que también terminarán contrato con sus equipos en el próximo mes de junio. Ángel Di María (PSG) es otro de ellos, mientras que hay dos casos especiales por su juventud, los casos de Gianluigi Donnarumma (Milan) y de David Alaba (Bayern Múnich).

En el caso del portero italiano, será objeto de interés de los más grandes de Europa debido a su talento y a su juventud, ya que apenas tiene 21 años. Por su parte, el defensa austriaco también es uno de los peces gordos ya que puede jugar como lateral, central y hasta como volante.