La Selección Mexicana finalizó su preparación rumbo a Qatar 2022 enfrentando a Suecia en un partido amistoso, pero la realidad es que nada salió como se esperaba.

La Selección Mexicana en medio de dudas y críticas por la convocatoria, no cerró de la mejor manera y perdió 2-0 contra suecia, equipo que aprovechó descuidos puntuales del Tri.

En ese sentido, la fe en el equipo es algo que cada día se apaga más en los fanáticas, pues su desempeño no ha sido bueno y las burlas están a la orden del día

Raúl Jiménez jugó durante algunos minutos en el segundo tiempo, pero no logró anotar. La única anotación de México la hizo Alexis Vega con una increíble definición.

Pero, eso no fue suficiente, pues Suecia no perdonó. A pesar de que no clasificaron al Mundial, mostraron un nivel superior al del Tri.

Raúl Jiménez pidiéndole un centro a Lozano pic.twitter.com/L7JyYtivjO — Pepe (@abobarman) November 16, 2022

Fanáticos tunden a la Selección Mexicana

Los fans no desaprovecharon la oportunidad para hacer divertidos memes después de la derrota. Las críticas también estuvieron presentes.

Raúl Jiménez al 100% para el mundial pic.twitter.com/19TLEr8WxE — PinChe Andrés (@AndrezCh) November 16, 2022

Y es que, a los fanáticos no les gustó para nada el hecho de que Raúl Jiménez esté en la convocatoria a pesar de que no ha estado al 100% por la lesión que ha estado arrastrando desde hace meses.

“Raúl Jiménez no trae ritmo futbolístico ni para entrar de cambio, aunque se enojen su papá y su prensa amiga”, escribió un usuario.

Asimismo, el #FueraTata cobró fuerza en redes sociales, pues muchos aseguran que México no hará un buen papel en Qatar y se regresarán en la primera ronda.

“No se a que vamos al mundial... #fueratata”, se lee.

Incluso, llamaron al Tata Martino un enemigo de México, pues hay mucho descontento con su trabajo.

“El enemigo público de México a día de hoy, viejo soberbio y frustrado #FueraTata”, escribió otro usuario.

