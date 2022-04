Más de 23 millones de fans pidieron boleto para duelo de la Selección Mexicana vs Argentina en Qatar 2022.

Y es que, ya finalizó la fase de venta de boletos aleatoria y se registró una demanda de 23.5 millones de aficionados que querían ir a dicho encuentro.

Los encuentros más demandados hasta el momento han sido: México vs Argentina, Inglaterra vs Estados Unidos, Argentina vs Arabia Saudita y Argentina vs Polonia.

Cabe recordar, que en el sorteo que se llevó a cabo hace unos meses, México forma parte de grupo C junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. En ese sentido ya comenzará su preparación con algunos duelos amistosos.

El debut de la Selección Mexicana será el 22 de noviembre cuando se enfrente a Polonia. Mientras que, contra Argentina jugará 4 días después, es decir el 26.

Lionel Messi (Foto: AP) (Natacha Pisarenko / AP)

Argentina celebra que la Selección Mexicana sea un rival fácil

En Argentina celebraron que México fuera su rival, pues debido al mal paso en las eliminatorias del Tri, la prensa argentina mencionó que no sería un obstáculo para su país en Qatar 2022.

“Argentina logra su cometido: evita a un rival europeo en la primera fase. Le toca México, el equipo dirigido por el Tata Martino. Le toca la posición C3, por lo que será el segundo partido”, se lee.

Mientras que, periodistas argentinos como Martín Liberman tundió al Tri y mencionaron que no están en su mejor momento y por lo tanto no son una selección competitiva.

Lionel Messi y su último mundial

Aunque todo puede pasar, la realidad es que Qatar 2022 pinta para ser el último Mundial al que asista Lionel Messi, de ahí que los duelos de Argentina sean tan atractivos para el público.

El jugador del Paris Saint Germain espera hacer un buen papel con la albiceleste y uno de sus objetivos claros es ganar la Copa.