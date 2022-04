Marcelo Flores no le cierra las puertas a la Selección de Canadá, pese a que actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana.

El jugador Marcelo Flores, futbolista de las categorías inferiores Arsenal FC, reveló que no le cierra las puertas a la Selección de Canadá, por si en el futuro le llegaran a hacer alguna convocatoria.

“Claro que tengo interés”, dijo el juvenil del equipo inglés en una entrevista con Azteca Deportes. “Siempre he dicho que no puedo decir algo bueno o mal de ellos (Canadá) si no he probado tampoco”, agregó.

Marcelo Flores (Omar Vega / Omar Vega)

Marcelo Flores se dice feliz de estar con la Selección Mexicana

Marcelo Flores se dice feliz de poder estar concentrando con la Selección Mexicana, con la que jugará su segundo partido, después de haberlo hecho a finales de 2021.

“Estoy disfrutando el momento, con mis compañeros y el cuerpo técnico de México, estoy disfrutando todo y por eso estoy muy feliz”, destacó Marcelo Flores.

El delantero de 18 años fue convocado por Gerardo Martino para el amistoso que este miércoles tendrá la Selección Mexicana ante la de Guatemala en Orlando.

Este duelo entre el Tricolor y los guatemaltecos se jugará la tarde del 27 de abril a las 19:30 horas.

La sede de este partido, donde la mayoría de los convocados por México son de la Liga MX, será el Camping World Stadium en Orlando, Florida.

Este no es el primer llamado de Flores al Tricolor mayor, pues en diciembre del 2021 tuvo minutos en el duelo en que los dirigidos por Gerardo Martino enfrentaron también en los Estados Unidos a la Selección de Chile.

Marcelo Flores (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Marcelo Flores sueña con el Mundial de la FIFA Qatar 2022

Marcelo Flores sueña con asistir a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, en la cual la Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

En esa misma entrevista el goleador del Arsenal FC destacó que no le importa estar muy joven, su sueño es ir a todos los Mundiales a los que pueda ir.

“Me sueño jugando la Copa del Mundo”, y sentenció: “Quiero ir a la Copa Mundial, es para todos un sueño y quiero jugar las más que se puedan”.