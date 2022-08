Tras obtener el triunfo contra Alemania, la Selección Mexicana femenil sub-20 se medirá contra un rival muy fuerte, España.

Las dirigidas por Ana Galindo lograron vencer a Alemania 1-0 y avanzar a la siguiente etapa del Mundial; la Selección Femenil sub-20 puso a soñar a la afición, pero en los cuartos de final tendrá un reto importante.

Y es que, este sábado 20 de agosto soñarán con pasar a las semifinales y poder vencer a una selección muy fuerte.

El partido dará inicio a las 17:30 horas tiempo del centro de México, la transmisión se podrá seguir a través de TUDN.

Cabe recordar, que el Tri femenil calificó en segundo lugar de su grupo, solo por detrás de Colombia.

Selección Mexicana Femenil Sub-20 y el gol que les dio esperanza

La Selección Mexicana Sub-20 vivió un momento de ilusón y esperanza, cuando al enfrentar al cuadro de Alemania lograron imponerse por la mínima diferencia.

Y es que, ambos equipos se fueron al descanso sin goles. Sin embargo, para el segundo tiempo, el combinado nacional logró tener más jugadas de peligro.

Sin embargo, fue gracias a que Alexia Villanueva ejecutó una volea que sorprendió a la guardameta Julia Kassen que el Tri obtuvo la victoria.

Ana Galindo sobre la victoria de la Selección Mexicana Femenil

La estratega de la Selección Mexicana Femenil se dijo satisfecha con el resultado pero también comprometida con poder seguir avanzando.

Dijo para TUDN que se siente tranquila después del resultado pero aún no quieren regresar a casa, el objetivo está puesto en las semifinales.

“Creo lo importante es que no dejamos de creer en nuestro trabajo, en el equipo sobre todo. Les pregunté que si se querían regresar a su casa, todas contestaron que no. Tenemos que seguir avanzando en este torneo, el equipo sigue creciendo y eso me deja mucha tranquilidad. Hoy todo fue perfecto”, dijo.

