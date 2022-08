Jaime Ordiales no quería que Cabecita Rodríguez regresara a Cruz Azul pues Santiago Baños le pidió no interferir a cambio de poder aspirar a un puesto en la Selección Mexicana.

Y es que, Javier Alarcón puso un polémico mensaje en su cuenta de Twitter en la que ventiló a Jaime Ordiales, quien acaba de ser nombrado director de Selecciones Nacionales.

Ordiales abandonó Cruz Azul para enrolarse en el Tri, d ejando un completo desastre en La Máquina, mismo que ya se vió reflejado con un marcador histórico contra su acérrimo rival, el Club América.

“Ordiales convenció a Velázquez de que Cabecita no regresara a C Azul (Jona y sus agentes querían volver) Baños le pidió a Ordiales no interfir en la negociación con Ame, y así aspiraba a las selecciones, xq Yon ya no quería a Torrado. El resto explica parte del caos”, se lee en la publicación.

Y es que, de acuerdo con Javier Alarcón, Jaime Ordiales movió varios hilos para tener un beneficio personal, aunque eso implicara que un refierzo no llegara a Cruz Azul.

Javier Alarcón (Foto: Twitter)

Carlos Hermosillo tunde a Jaime Ordiales

Carlos Hermosillo, quien fue un jugador histórico en Cruz Azul tundió a Jaime Ordiales por cómo dejó al equipo antes de irse a la dirección deportiva de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“El director deportivo hasta premiado salió, se fue a la Selección… Bueno, así es nuestro futbol, es lo más hermoso que hay”, dijo en un video.

Jaime Ordiales y sus méritos para llegar a Selecciones Nacionales

Carlos Hermosillo puso en duda los méritos de Jaime Ordiales para llegar a ser el director deportivo de Selecciones Nacionales.

“Si revisas el currículum de este hombre que estaba de director deportivo y que según se iba, que le estaban haciendo una auditoría, y resulta que no se fue, y le seguían pagando y ahora se va a la Selección por pasar por América, Chivas,Necaxa y no pasó nada”, aseguró.

