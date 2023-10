El Feyenoord se quiere jubilar con la posible venta de Santiago Giménez, pues ha anunciado en las últimas horas que pediría más de 2 mil millones de pesos por su fichaje.

El Feyenoord dejará salir a Santiago Giménez en el próximo mercado de fichajes bajo una sola condición, y esa será cubrir una cuota de 2 mil millones por sus servicios.

La brutal temporada que está firmando El Bebote en estos momentos ha despertado el interés de varios clubes de renombre, por lo que la directiva neerlandesa buscaría sacar provecho de ello.

Esta cifra lo convertiría en el delantero más caro de La Legión, de la Eredivisie y el número 19 entre centros delanteros de las distintas competencias en Europa.

Cabe recordar que el Feyenoord le compró a Cruz Azul al atacante de 22 años de edad en 120 millones de pesos, y en menos de dos años; lo vendería como una estrella de élite en el viejo continente.

Santiago Giménez habla sobre los rumores que aseguran que saldrá del Feyenoord el próximo mercado de fichajes

Santiago Giménez habló sobre los rumores que aseguran que saldrá del Feyenoord en el próximo mercado de fichajes este sábado 28 de octubre, luego de la semana que firmó en Champions League.

El Bebote escribió un mensaje a través de sus rede sociales para aclarar el panorama que los aficionados se han hecho a raíz de la información que ha salido en los últimos días.

“En las últimas horas han salido declaraciones acerca de mi futuro que han surgido de fuentes lejanas a mi entorno. Ante está situación, me gustaría aclarar, que no tengo representante”, explicó.

“El el encargado de mi carrera es mi papá con la ayuda de Mariel. Es importante no tomar en cuenta versiones que no hayan sido realizadas por ellos o por mí”, sentenció el ex Cruz Azul.

Santiago Giménez: ¿Cuándo juega otra vez con el Feyenoord?

Santiago Giménez volverá a la acción con el Feyenoord el próximo domingo 29 de octubre, tras una semana llena de éxitos luego de debutar con doblete en Champions League.

El Chaquito y compañía se verán las caras ante el Twente a las 05:15 hrs. en De Grolsch Veste, como parte de los encuentros programados de la Jornada 10 de la Eredivisie.

