Sarah Kohan le manda indirecta a Chicharito Hernández a través de su cuenta de Instagram; dice que solo quiere volver a tener más hijos con la persona indicada.

Fue a través de sus historias de Instagram, que le preguntaron a Sarah Kohan si quería volver a ser madre, pero respondió de manera contundente.

“Si, eso espero pero con la persona indicada”, escribió

En ese sentido, varios fanáticos mencionaron que fue una indirecta, aunque bastante directa a Chicharito, quien es padre de sus dos hijos.

Y es que, no es un secreto que la pareja no tiene una buena relación y han estado en el ojo del huracán por las peleas constantes.

Chicharito Hernández rompe en llanto al hablar de sus hijos

Cabe recordar, que hace unos meses, Chicharito rompió en llanto pues aseguró que no es fácil enfrentar las críticas y mucho menos las que van entorno a sus hijos.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas. No es fácil. Que el ‘Chichatronco’, que el chicha esto que el chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy un mal padre. No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo.

Por otro lado, se dijo agotado de tener que aclarar que Diego Dreyfus, su amigo y coach mental no es el verdadero padre de sus hijos.

No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre de Noah sólo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier!”,aseveró.

Chicharito Hernández rompe sequía de goles

Luego de que en las últimas semanas, Chicharito Hernández no se había podido reencontrar con las redes, finalmente lo logró este lunes.

Y es que, el mexicano se hizo presente en la oleada contra Montreal.

