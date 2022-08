Santiago Naveda debutó en un día gris para el Miedz Legnica pues se llevó una dura derrota en su primer partido.

Santiago Naveda está continuando con su carrera futbolística en Europa y tras pocos días de que se hizo oficial su traspaso, ya jugó un partido oficial con su nuevo equipo.

El futbolista ingresó al terreno de juego al minuto 70 para enfrentar al Zaglebie. No obstante, dicho equipo se llevó la victora y los tres puntos gracias a un autogol de Jon Aurtenetxe.

Hasta el momento, el Miedz Legnica, equipo de Santiago Naveda se encuentra en la penúltima posición de la Ekstraklasa.

Santiago Naveda y el interés del Miedz Legnica

El Miedz Legnica comenzó a interesarse en Santiago Naveda, a partir del Torneo Maurice Revello con la Selección Mexicana Sub-21 pues tuvo brillantes actuaciones.

En ese sentido, tras varias negociaciones con el Club América que finalmente se llegó a un acuerdo para llegar al cuadro de Polonia como préstamo con opción a compra.

Santiago Naveda surgió de la cantera del Club América y desde pequeño mostró sus dotes con el balón y ahora se unió a la lista de mexicanos en Europa.

Debutó en el máximo circuito con los azulcremas el 16 de diciembre de 2020 en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Club América y sus posibles refuerzos

El Club América no ha empezado del todo bien el Apertura 2022, por eso es que se ha abierto la posibilidad de traer más refuerzos.

Fernando Ortiz mencionó que si no llegan más jugadroes, está conforme pero si le gustaría tener un lateral más para completar su plantilla.

“Si no viene nadie, estoy conforme, lo he dicho, pero no descarto que pueda venir un lateral más”, dijo.

