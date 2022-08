Emilio Escalante, presidente del Club Atlante, sospecha que hay seudoaficionados que quieren hacerle mal a su equipo y por eso provocaron a sus jugadores y cuerpo técnico.

Circula un video en donde se ve a Jorge Santillana, presidente deportivo del Club Atlante, discutiendo con fans que están en la tribuna, gente que “no entiendo por qué reclaman que el equipo está mal”.

En entrevista a SDP Deportes, el presidente del equipo azulgrana explicó todo lo que sucedió la noche del jueves: “Unos seudoficionados estaban agrediendo a mis jugadores, y no sé por qué, no hay pretextos para que nos traten así”.

Esto no es nuevo en los juegos de los Potros, “ya se les había advertido que su comportamiento no era el idóneo. No quiero faltarle el respeto a nadie. Somos el mejor equipo en dos años de la Liga de Expansión, vamos de líderes, invictos, no entendemos la verdad”.

Pide que esto no se magnifique, “metimos más de 10 personas al estadio, y de eso también se puede hablar. No de dos o tres personas que están haciendo esto. No sé si lo están haciendo a propósito, si tengan alguna consigna, parece que quieren que le vaya mal al equipo, que desaparezca como estuvo a punto de hacerlo”.

Club Atlante mejorará la seguridad

Ante las agresiones de un grupo de seuodoaficionados que desató una riña con jugadores y cuerpo técnico del Club Atlante, el equipo azulgrana redoblará la seguridad y echará mano del reglamento que permite sacar del estadio a gente que no guarde la compostura.

“El comprar un boleto”, menciona Emilio Escalante, presidente del Club Atlante, “no te da derecho de insultar, ni faltarle el respeto a nadie”.

Hasta el momento no hay ninguna denuncia sobre algún jugador o directivo. “Reitero, creo que las cosas no deben de inflarse por la prensa amarillista”.

En el video que circula, “sólo se ve una parte de lo que sucedió, esas personas con las que discutía Jorge (Santillana), no eran las que iniciaron la discusión, eran cuatro o cinco personas atrás”.

Lo que Jorge Santillana hizo, explica el presidente Escalante, “fue meterse al campo para llevar a los jugadores al vestidor, porque no tenían por qué entrar en esas discusiones, después vino todo lo demás”.

¿Sanciones para Jorge Santillana?

Emilio Escalante, presidente del Club Atlante, indicó que cuando se haga una investigación a fondo, analizará si debe de sancionar a Jorge Santillana o algún jugador.

“No justifico lo que hizo, pero uno a veces se calienta, a Jorge le mentaron la madre, perdió los estribos, pero primero hay que ver todo el contexto”.

También se habla que un jugador, Duilio Tejada, golpeó a un aficionado: “Vamos a ver todo eso, Nosotros tenemos un reglamento interno y si es necesario, lo haremos valer”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok