Santiago Giménez escribió un emotivo mensaje de despedida para Cruz Azul, equipo en el que estuvo desde que era un niño y del cual se va para cumplir su sueño europeo.

Fue a través de sus redes sociales, donde Santiago Giménez escribió un largo mensaje para Cruz Azul y todo lo que representa al cuadro celeste.

El ‘Bebote’ se mostró muy agradecido con el equipo de La Noria por todo lo que le ha dado, incluyendo los buenos momentos, pero también los malos.

“Querido Cruz Azul, quiero agradecerte antes que nada por todo lo que me has dado y me has dejado vivir, hemos pasado momentos lindos y momentos duros pero todos juntos hemos remado contra corriente para pasar de la tristeza a la alegría”

Santiago Giménez