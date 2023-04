Santiago Giménez reveló que el Bofo Bautista, leyenda del Club Chivas, era su ídolo cuando era pequeño a través de un en vivo en las redes sociales del Feyenoord.

Santiago Giménez compartió uno de sus más grandes secretos con los aficionados del Feyenoord este jueves 25 de abril, mediante un live en el perfil de Instagram de la escuadra neerlandesa.

El Bebote confesó que el emblemático jugador del Club Chivas, fue una de las figuras a las que más admiró de joven mientras su papá; el Chacho Giménez, jugó en la Liga MX.

Del mismo modo, el delantero de 22 años de edad y ex de Cruz Azul comentó que era tal su fanatismo por el histórico del Rebaño Sagrado, que llego a tener varios autógrafos del mismo.

“Mi ídolo de la Liga MX era el Bofo Bautista, me gustaba mucho y gracias a mi papá me firmó varias playeras. Me gustaba mucho también su personalidad”, comentó Santi.

Santiago Giménez (Peter Dejong / AP)

Santiago Giménez lanza ‘guiño’ al Club Chivas tras gran temporada en el Clausura 2023

El Club Chivas ha tenido una temporada fuera de lo común en el Clausura 2023 tras la llegada de Vjelko Paunovic, y Santiago Giménez no la ha dejado pasar por desapercibido.

El delantero sensación del Feyenoord lanzó un “guiño” para el Rebaño Sagrado, quien está muy cerca de conseguir su pase directo a la Liguilla de la Liga MX.

El Bebote dijo a través del live en Instagram de la escuadra neerlandesa que el chiverío ha sido por mucho su equipo favorito en lo que va del Clausura 2023.

Sin embargo, es difícil imaginar a Giménez vistiendo los colores del conjunto rojiblanco próximamente, pues es un hecho que al joven atacante de 22 años de edad le queda mucha cuerda en el viejo continente.

Santiago Giménez. (AFP)

Santiago Giménez: Estadísticas con el Feyenoord

Partidos jugados: 41

Goles anotados: 20

Asistencias: 2

