Santiago Giménez hizo una de las revelaciones más grandes este lunes 7 de agosto, sobre la brutal decisión que tomó su padre y que cambió su carrera como futbolista profesional.

Santiago Giménez no sería la estrella que es hoy en día en el Feyenoord, si su padre; el Chaco Giménez, no hubiese intervenido directamente en su rol dentro del terreno de juego.

El hoy delantero sensación del Feyenoord y la Selección Mexicana estuvo muy cerca de cambiar las alegrías de anotar goles, por la “amargura” de evitarlos como defensor.

El Bebote confesó en entrevista para Fox Sports que cuando era pequeño, siempre quiso desempeñarse como zaguero, pero que el Chaco Giménez nunca le permitió ocupar dicha posición.

“Siempre quise jugar de defensa central, pero mi papá nunca me dejó . Me dijo que tenía que ser 9. En formación me tocó jugar de delantero, pero desde niño siempre quise jugar ahí y nunca me dejaron”, explicó.

Santiago Giménez: El desafío que tuvo que superar para destacar en su primera temporada con el Feyenoord

Santiago Giménez luchó fuerte para cumplir su sueño de jugar en el futbol de Europa, donde se proclamó campeón de la Eredivisie vistiendo y defendiendo los colores del Feyenoord.

El Bebote reconoció en entrevista para Fox Sports que tuvo dificultades tras su llegada a la Eredivisie, pero también, como una leyenda lo ayudo a superar los obstáculos que se le presentaron en el camino.

“Al principio me costó mucho lo físico, no sé si sea algo de la liga, pero se pide que los 90 minutos se presione a los defensas y al portero. Creo que la intensidad que nos piden, fue lo que más me costó al principio”, contó el ‘Chaquito’.

“ Robin Van Persie , le aprendí toda mi vida desde que era niño. Siempre se me hizo un jugador impresionante y hoy tengo la fortuna de haberlo conocido. Me ha dado varios consejos y tips, que al final son cosas tan sencillas e importantes como delantero”, sentenció.

Santiago Giménez: ¿Cuándo regresa a la acción con el Feyenoord en la Eredivisie?

Santiago Giménez y el Feyenoord están listos para defender su corona en la temporada 23/24 de la Eredivisie, misma que dará inicio el próximo viernes 11 de agosto.

Sin embargo, el ex delantero de Cruz Azul y figura de la Selección Mexicana volverá a la acción hasta el próximo domingo 13 de agosto, cuando La Legión reciba la visita del Fortuna Sittard a las 06:30 hrs. en el Feyenoord Stadium.

