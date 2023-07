Santiago Giménez fue el héroe en la conquista del campeonato de la Selección Mexicana en la Copa Oro, y al enterarse de las burlas surgidas en Argentina debido a su nacionalidad, el Bebote ya les respondió a los fans albicelestes.

La Selección Mexicana ganó la Copa Oro gracias a un gol de Santiago Giménez, y los fans argentinos se burlaran del Tri, diciendo que se coronaron gracias a un futbolista nacido en su país, algo que es verdad.

Santiago Giménez nació en Buenos Aires, Argentina hace 22 años , pero su formación como futbolista la hizo en México, país al que decidió representar cuando tuvo la oportunidad de jugar a nivel selección.

Una decisión que no le perdonan los fans argentinos, que a partir de una publicación realizada por el Diario Olé, titulada “Santiago Giménez, el argentino que sacó campeón a México”, se burlaron de la Selección Mexicana debido a que nació en el país sudamericano.

Santiago Giménez (Captura )

Santiago Giménez se siente mexicano, y por eso eligió jugar con el Tri

Santiago Giménez ya les respondió a sus paisanos argentinos, que no quedarán muy contentos ante la postura del delantero del Feyenoord, campeón de la Eredivisie en la pasada temporada.

“Yo escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi qué me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, no escuché lo que me decía nadie”, señaló Santiago Giménez en declaración para la Concacaf.

El canterano de Cruz Azul, quien poco a poco se hace de un lugar en la Selección Mexicana mayor, agrego que “que puso en la mente ‘¿yo qué me siento? ¿me siento mexicano o me siento argentino?’ y ahí fue cuando tomé la decisión. Realmente me siento mexicano”.

Y es que Santiago Giménez alimentó sus raíces mexicanas desde los dos años de edad, cuando llegó a México, donde su padre jugó profesionalmente al futbol. “Estoy aquí en México y así me he identificado, como mexicano”.

El futuro de Santiago Giménez en el futbol de Europa

Santiago Giménez ya no piensa en nada que no sea en consolidarse como el delantero titular de la Selección Mexicana, y mientras tanto se reportará con el Feyenoord para preparar la siguiente campaña.

Sin embargo, el futuro de Santiago Giménez podría estar en otra competencia, pues hay interés por sus servicios en varios países, el más reciente es Inglaterra, donde el Tottenham quiere llevarlo a la Premier League.

