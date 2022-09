Santiago Giménez ya hizo las paces con el capitán del Feyenoord, Orkun Kökcü, y así lo presumió la cuenta del equipo, que además agregó que hay “respeto mutuo” entre ambos.

Después de toda la polémica por quién debió haber cobrado un penal en un partido de la Europa League el pasado jueves, Santiago Giménez se arregló con su capitán.

En la foto aparecen el delantero mexicano y el mediocampista neerlandés-turco, ambos sonrientes y mostrando el pulgar hacia arriba, como seña de que todo está solucionado.

“Respeto mutuo” fue la frase que agregó el Feyenoord a la foto de sus jugadores, con lo que trata de cerrar el capítulo lleno de polémica.

Santiago Giménez y capitán del Feyenoord

¿Por qué se enojó el capitán del Feyenoord con Santiago Giménez?

Todo ocurrió el pasado jueves, en el duelo donde el Feyenoord visitó a la SS Lazio en su duelo de la UEFA Europa League.

Santiago Giménez entró de cambio cuando su equipo perdía 4-0 y logró provocar un penal, que él mismo cobró para descontar en el marcador.

El problema fue que lo ejecutó sin la autorización del capitán del Feyenoord, Orkun Kökcü, quien es el cobrador oficial, lo cual le molestó.

“Nuestro delantero escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”, dijo.

Este tema causó mucha polémica tanto en México como en Países Bajos, pues incluso hubo aficionados mexicanos que atacaron al jugador de origen turco.

Feyenoord de Santiago Giménez juega el derbi de Rotterdam

El Feyenoord de Santiago Giménez ha tenido un gran arranque de temporada en la Eredivisie y este domingo tendrán una misión difícil cuando se midan al Sparta en el derbi de Rotterdam .

El Feyenoord es segundo lugar de la tabla general con 13 unidades de 15 posibles, mientras que el Sparta es séptimo con siete unidades.

Será este domingo 11 de septiembre, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) cuando se lleve a cabo el derbi de Rotterdam.

Se espera que, gracias a su actuación del jueves en la Europa League, Santiago Giménez pueda iniciar el partido, aunque todo parece indicar que volver a arrancar desde la banca.

