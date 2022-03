El brasileño Ronaldinho rechaza inaugurar restaurante en México; le iban a pagar 2 millones de pesos sólo por cortar el listón.

Fue durante su época con el Querétaro FC, en la temporada 2014-15, cuando Ronaldinho rechazó inaugurar un restaurante pese a que sólo tenía que cortar el listón .

La anécdota la contó Emanuel Villa, quien fuera su compañero en el Querétaro FC, durante una charla con el sitio Tikitaka.

Según el argentino, Ronaldinho no quiso inaugurar el restaurante ya que los 100 mil dólares ( 2 millones de pesos ) que le iban a pagar se le hizo muy poco.

“Un restaurante del DF (CDMX) quería inaugurar, no sé, un restaurante brasileño y le daban 100 mil dólares por ir a cortar el listón y que le pusieran una mesa y dijo que no, que era muy poco”, dijo.

Aunque su paso por México fue fugaz, el brasileño tuvo grandes y memorables destellos de su futbol.

Ronaldinho afirma que los jugadores mexicanos no tienen necesidad

En una entrevista con ESPN, Ronaldinho expuso algunas de las diferencias que existen entre el futbol mexicano y el brasileño .

Y es que, según Ronaldinho, Brasil exporta más jugadores que México debido a que tienen la imperiosa necesidad de salir al extranjero para mejorar su calidad de vida.

“Los jugadores mexicanos tienen una buena condición en México, no necesitan salir. Nosotros los brasileños salimos por necesidad, si tuviéramos la posibilidad de tener una vida buena en Brasil ninguno saldría”, aseguró.

Además de jugar para el Querétaro FC, Ronaldinho tuvo una exitosa carrera en el balompié europeo, donde jugó para conjuntos como PSG, FC Barcelona y AC Milan.

Ronaldinho lamenta lo ocurrido en Querétaro

Lamentablemente, el Querétaro FC ha sido tema de conversación desde hace unas semanas debido a la violencia que se vivió en el Estadio La Corregidora; incluso Ronaldinho lamentó tal suceso.

De acuerdo con Ronaldinho, la afición en Querétaro es muy pasional; sin embargo, aseguró que cuando él jugó ahí nunca identificó algún problema relacionado con la violencia.

“En Querétaro me gustó todo. Tengo muchos amigos ahí, la afición es como en Brasil, loca por el futbol, me sentí mucho en casa. Pasé momentos lindos y desgraciadamente Querétaro no pasa buenos momentos”, concluyó.