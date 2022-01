Romelu Lukaku se disculpó por sus polémicas declaraciones y volvió al Chelsea; Thomas Tuchel fue el encargado de anunciar que ya regresó al equipo.

Y es que, en una entrevista con Sky Sports, Lukaku confesó que no se sentía cómodo en el cuadro inglés ni tampoco con el esquema de Tuchel.

“No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el entrenador eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla”,mencionó.

Luego de eso, el técnico respondió y dejó claro que ese tipo de comentarios no ayudaban al equipo : “No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, mencionó.

"A los fans, les pido disculpas por el malestar que causé. Los entiendo y ahora está en mí recobrar su confianza. Voy a demostrar mi compromiso todos los días en los entrenamientos y en el campo de juego ganando partidos".



Disculpas de Romelu Lukaku

Luego de que se creara un conflicto por expresar públicamente su sentir, el jugador se disculpó con el cuarpo técnico y aficionados.

“A los aficionados, les pido disculpas por las molestias que les causé. Saben la conexión que tengo con este club desde mi adolescencia. Así que comprendo completamente que estén molestos. Por supuesto, ahora es mi misión recuperar su confianza. Haré todo lo posible para mostrar compromiso todos los días en los entrenamientos y en los partidos”.

También le ofreció disculpas en específico al estratega, Thomas Tuchel por decir que no le gustaba la manera en la que trabajaba ; además se comprometió en seguir trabajando con el equipo de la mejor manera.

“Tratando de hacernos ganar los juegos. Y por supuesto a mi entrenador (Tuchel), le pido disculpas, y se lo dije a mis compañeros, porque tampoco creo que fuera el mejor momento. Y quiero mirar hacia adelante ahora y asegurarme de que vamos a ganar partidos y voy a jugar para el equipo de la mejor manera”.

Lukaku en el Chelsea

Luego de sus disculpa, el técnico, Thomas Tuchel dejó claro que ya volvió al equipo y espera que toda la polémica haya quedado atrás y poder trabajar de la mejor manera.

El cuadro inglés ha tenido altibajos, e incluso se habla de que acumulan una millonaria deuda en la Premier Legue, sin embargo se siguen preparando para hacer su mejor papel al enfrentar al Tottenham.