Romario rompe el silencio y comparte sus secretos más íntimos. El brasileño contó todas esas anécdotas sobre los tiempos en los que era un genio en el terreno de juego.

El sudamericano Romario rompió el silencio y reveló cosas que pasaban en su vida diaria mientras en la cancha formaba a uno de los futbolistas más exitosos en la historia del balompié.

Romario, campeón del mundo con Brasil en 1994, compartió sus secretos más íntimos en una charla con la página web llamada ‘The Players Tribune’.

Romario (David Leah / MEXSPORT)

Romario tenía sexo antes de cada partido

“En el campo estaba relajado, ligero”, dijo Romario al contar que tenía sexo con su esposa horas antes del partido que tenía que disputar.

“Debes hacer lo que te funciona. El sexo para mí siempre fue la hostia. En ocasiones en el día del partido me quedaba en casa, separado del resto del equipo. Si me despertaba con ganas, tenía sexo con mi mujer y después me iba al partido”, dijo Romario, quien agregó: “En el campo estaba relajado, ligero”.

Rompió el silencio sobre las fiestas a las que acudía

Ahora, con 56 años y como un ícono del futbol no sólo de su país sino del mundo entero, Romario recuerda cuando salía de fiesta, aunque fue contundente al señalar que sólo lo hacía para divertirse, sin necesidad de consumir alcohol o drogas.

“Hice acuerdos (con algunos equipos) que me permitían salir de fiesta, pero nunca faltaba a los entrenamientos y lo quiero dejar muy en claro porque siempre se dijo tanta mierda sobre eso”, dijo.

Y el brasileño sentenció: “Jamás me fui de fiesta una noche antes de un juego, pudo haber pasado alguna vez. Y además, nunca he fumado, ni tomado drogas, ni bebido. ¿Quién dice que para pasarla bien hay que emborracharse?”.

Sin duda, Romario marcó una época en el futbol brasileño, conquistando campeonatos con su selección y ayudando a sus equipos a levantar títulos, de la mano de su magia con los pies y el balón.