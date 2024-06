El español Carlos Alcaraz logró conquistar su tercer Grand Slam, tras remontar ante el alemán Alexander Zverev en cinco sets 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Asimismo, Carlos Alcaraz se conviritó en el tenista español más joven en lograr tres Grand Slam en diferente superficie; además ganó por primera vez en su carrera el Roland Garros.

El encuentro entre los Alcaraz y Zverev duró poco más de cuatro horas y el español comenzó perdiendo los primeros dos sets y se convirtió en el primer tenista en remontar en una Final de Grand Slam.

Con esta victoria, Carlos alcanzó la segunda posición en la clasificación de ATP, solamente superado por el italiano, Jannik Sinner.

Rafa Nadal felicitó a Carlos Alcaraz tras ganar su tercer Grand Slam

A sus 21 años de edad, Carlos Alcaraz conquistó su primer Roland Garros, además de lograr su tercer Grand Slam, anteriormente había ganado el US Open y Wimbledon.

Su carrera parece estar encaminada a ser una de las mejores en la historia del Tenis, pues si bien le queda mucho por delante, este podría superar a su compatriota Rafa Nadal.

Tras coronarse, la leyenda española, Rafa Nadal le dedicó un breve mensaje felicitándolo por su gran hazaña al derrotar a Zverev.

“Enhorabuena @carlosalcaraz por esta inmensa victoria!!!! Grande!!!! Muy contento por tus éxitos !!!”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Alexander Zverev también felicitó a Carlos Alcaraz

Tras la derrota, el alemán Alexander Zverev elogió a Carlos Alcaraz por haber logrado ganar su tercer Grand Slam.

“Lo primero, enhorabuena a Carlos. Tercer Grand Slam con 21 años, es increíble, son tres distintos y ya es una carrera impresionante. Una carrera de salón de la fama ya, has conseguido mucho y solo tienes 21 años.

“Un increíble jugador, este no será el último. A tu equipo, bien hecho, me gustaría decir otra cosa, pero muy buenos hoy. Son unos chicos increíbles, los conozco desde hace mucho y hoy no estoy muy feliz por ustedes, pero por lo general sí lo estoy”, declaró.