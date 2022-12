Roger Martínez renovaría con el Club América a pesar de que publicó un misterioso mensaje y puso en duda su permanencia en el club; la realidad es que se quedaría a petición del director técnico, Fernando Ortiz.

De acuerdo con As México, el jugador habría tenido una conversación con Fernando Ortiz quien le propuso quedarse ante lo difícil que iba a ser el hecho de acomodarlo en otro equipo.

Y es que, por lo alto de su sueldo, para el equipo sería complicado poder tener una buena oferta, es por eso que extenderían su contrato pero solo por 6 meses más.

Actualmente el Club América cuenta con 12 jugadores extranjeros es por eso que tendrá que dejar ir a 2 y entre ellos estaría Jorge Meré.

Fanáticos explotan con las renovaciones

Una de las noticias que más molestó a los aficionados azulcremas, fue la renovación de Miguel Layún pues las críticas no se hicieron esperar.

Y es que, le recriminaron el equipo dar la noticia e incluso lanzaron fuertes opiniones sobre el desempeño del futbolista en las Águilas.

“Mejor solo lo hubieran renovado y se hubieran guardado la noticia, mínimo no hacíamos tanto coraje, que de plano no leen los comentarios?? No se dan cuenta que la afición de plano ya no lo quiere? O lo hacen en tono de burla? Cómo diciendo, miren, nos vale madre lo que piensen” (sic), escribió un usuario.

Club América y su próximo portero

Guillermo Ochoa era el titular indiscutible en la potería del Club América. Sin embargo, no renovó su contraro y se fue nuevamente a Europa.

El arquero mexicano se unió a las filas del US Salernitana 1919. Dicho equipo acendió recientemente y milita en la posición 12 de la competencia, donde ha recibido 24 goles a lo largo de 15 jornadas en la Serie A.

