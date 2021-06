El día de ayer Roger Federer jugó la tercera ronda contra el alemán Dominic Koepfe, donde logró vencerlo en un 7-6, 6-7, 7-6 y 7-5.

Logrando pasar a octavos de final donde se enfrentaría a Matteo Berrettini , el día de hoy Roger Federer anunció mediante redes sociales que se despide del Roland Garros.

“Después de discutirlo con mi equipo, he decidido que tendré que retirarme del Abierto de Francia hoy. Después de dos cirugías de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y me asegure de no esforzarme demasiado en mi carrera hacia la recuperación. Estoy encantado de haber conseguido 3 partidos en mi haber. No hay mayor sensación que estar de vuelta en la cancha. Nos vemos pronto”

Roger Federer