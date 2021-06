El tenista suizo, Roger Federer avanzó a la segunda ronda del Campeonato de Wimbledon luego de enfrentarse a Adrian Mannarino.

Y es que a los 39 años sigue siendo un maestro de la raqueta, pero durante una entrevista pareció ser que aún no lo es del todo con el idioma inglés.

Una pregunta realizada por uno de los presentadores de Wimbledon dejó a Federer en evidencia, aunque aún así logró ganarse al público y generar risas.

Mi inglés no es lo suficiente bueno”

“Perdón no te entendí.

A lo que después de la pregunta lanzada al ganador de 20 Grand Slam, entendió con otra interrogativa sobre qué se sentía regresar al Campeonato de Wimbledon tras dos años de ausencia.

“Creo que todos los estamos muy felices con regresar, los jugadores, todos los fans y los organizadores. Tener una oportunidad de regresar de jugar el tour y especialmente al Wimbledon y más con la gente ha sido lo peor no poder jugar con la afición, ha sido matador. Es un privilegio y no puedo estar más emocionado que después de tanto lo he logrado y estoy muy feliz de tener una segunda oportunidad”

Roger Federer