Rogelio Funes Mori es el objeto de críticas por su casi inminente participación en Qatar 2022 con la Selección Mexicana, lo cual hace recordar mucho al caso de Guillermo Franco.

Parece que Gerardo Martino, por lesiones de otros delanteros o por capricho, llevará sí o sí a Rogelio Funes Mori al que será su primer -y probablemente único- Mundial.

Es inevitable no recordar el caso de Guillermo Franco, quien jugó con la Selección Mexicana en dos Mundiales, pero fue en Sudáfrica 2010 donde generó mucha polémica.

Rogelio Funes Mori (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Las similitudes de Rogelio Funes Mori con Guillermo Franco en la Selección Mexicana

Al igual que ahora, para el Mundial de Sudáfrica 2010, Javier ‘Vasco’ Aguirre fue muy criticado por llevar a Guillermo Franco.

Pero sobre todo por ponerle como centro delantero titular, casi inamovible cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández estaba en su mejor momento, siendo importante en el Manchester United.

En el caso de Rogelio Funes Mori, el argentino nacionalizado mexicano no pasa por su mejor momento debido a las lesiones.

Pero se especula que al Tata Martino no le importaría eso y lo llevaría a como dé lugar y el sacrificado sería Santiago Giménez, quien vive un gran momento en el Feyenoord.

Guillermo Franco: ¿Cómo le fue en los Mundiales que jugó?

Guillermo Franco, delantero argentino naturalizado mexicano, jugó dos mundiales con la Selección Mexicana: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 , donde causó más polémica.

En el primer Mundial, el ídolo de Rayados de Monterrey, fue de más a menos, pues fue titular en el primer partido de la fase de grupos vs Irán, en donde dio una asistencia.

También fue titular ante Angola, donde no pudo hacer nada, mientras que frente Portugal jugó 10 minutos; en duelo vs Argentina en octavos de final no jugó.

En el 2010 fue el centro delantero titular por encima de Chicharito Hernández, quien se encontraba en su mejor momento futbolístico.

Fue titular en los tres duelos de fase de grupos, ante Sudáfrica, Francia y Uruguay, saliendo de cambio en todos sin anotar; jugó 30 minutos en octavos ante Argentina.

Guillermo Franco en Sudáfrica 2010 (OMAR MARTINEZ / MEXSPORT)

Habrá que esperar a ver si Gerardo Martino finalmente lleva a Rogelio Funes Mori, lo cual parece será lo más probable, y ver cuántos minutos le da.

Pero no sólo ver el tema de los minutos, sino si se los da por encima de otros delanteros que estén en mejor momento, como ahora lo están Santiago Giménez y Henry Martín.

