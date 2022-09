El llamado de Rogelio Funes Mori a la última lista de la Selección Mexicana ha sido más que criticado. Pero para él es más que merecido

El Mellizo Rogelio Funes Mori se encuentra lesionado desde hace más de un mes, y antes de esto, su nivel no ha sido el mejor, pero aún así Gerardo Martino lo sigue considerando.

Pero Funes Mori asegura que su llamado al Tricolor es merecido, que se ha ganado el estar convocado a la Selección Mexicana y peleará a muerte por estar en Qatar 2022.

El delantero de los Rayados de Monterrey indicó que espera con ansias regresar a las canchas y si se da el llamado a la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo disputará en forma muy especial.

“Si me toca estar en la Copa del Mundo, la disfrutaré en forma muy especial, con mucha intensidad, pelearé hasta el final”, indicó el argentino naturalizado mexicano.

Porque insistió: “Soy mexicano”.

Mellizo mexicano

Rogelio Funes Mori indicó que su llamado a la Selección Mexicana es más que merecido y defenderá la playera verde con lo mejor que tiene.

“Yo soy mexicano y estoy a muerte con México . Los juegos en que me ha tocado representar a la Selección lo he hecho con muchas ganas y con mucho orgullo”, dijo.

Funes Mori se encuentra en la lista de 31 jugadores que fueron convocados por Gerardo Martino para los duelos contra Perú y Colombia , a pesar de que no ha estado en nivel, ni en actividad constante en los últimos seis meses.

Esto ha acarreado constantes críticas de los medios de comunicación y de exseleccionados quienes no ven mérito para que el Mellizo sea llamado.

“A las críticas no le doy mucha importancia. Lo que tengo me lo he ganado yo, nadie me ha regalado nada. Desde que estoy aquí en México y en Rayados de Monterrey, hace siete años, todo se ha logrado por lo que he hecho en la cancha”, sentenció el centro delantero,

Rogelio Funes Mori (Adrian Macias / Adrian Macias)

Rogelio Funes Mori en la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori se naturalizó mexicano y fue llamado para representar al cuadro tricolor en el 2021, a pesar de que como juvenil jugó para el equipo de Argentina.

Con la Selección Mexicana, el delantero de Rayados ha jugado ocho partidos, en los que ha marcado cinco goles.

La competencia del regio para entrar en la lista final de la Selección Mexicana, son los jugadores:

Raúl Jiménez del Wolverhampton.

Santiago Giménez del Feyenoord.

Henry Martín del Club América.

