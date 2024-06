Ricardo Peláez podría regresar a las canchas o mejor dicho a los despachos. Ahora podría ser el nuevo director deportivo del Club Tigres.

El que podría ser el nuevo director deportivo de Club Tigres, Ricardo Peláez, ahora se dedica a la televisión. Aunque lleva poco tiempo en ESPN, se adaptó de gran manera a sus compañeros.

Y antes de su llegada a ESPN, estuvo en Televisa. Sin embargo cuando la empresa hizo el anuncio de la llegada de David Faitelson, pues decidió cambiar de aires.

De hecho, David Faitelson y Ricardo Peláez tuvieron varias discusiones en aquella época de ESPN. Seguramente por eso no se encontrarán sus caminos.

Antonio Sancho deja de ser director deportivo de Tigres

Bueno, la posibilidad sobre que Ricardo Peláez podría llegar al Club Tigres, se dio porque Antonio Sancho dejó el puesto en el Club Tigres.

Así es, el que era director deportivo de Tigres dejó de serlo. La razón es que, según Mauricio Culebro, es que buscan renovar al equipo con un ciclo nuevo.

Sin embargo Antonio Sancho se despidió entre lágrimas: “Me voy tranquilo, me voy en paz. He tenido cuatro presidentes en esta última fase de directivo y con los cuatro conseguimos cosas importantes. Me voy en paz, creo que con el deber cumplido. Hoy toca reinventarme, quedarme en Monterrey y ayudar a mi esposa en su emprendimiento”

Mauricio Culebro menciona que ya están buscando al sucesor de Sancho, pero se tomará con calma, porque en la institución felina no se depende de una sola persona y se tomarán el tiempo necesario para nombrar un nuevo director deportivo#Tigres #LigaMX #futbol



🎥-@betofloresRG690 pic.twitter.com/wukVBqlTVV — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 28, 2024

Ricardo Peláez sería el nuevo director deportivo del Club Tigres

Debido a que Antonio Sancho dejará el puesto de director deportivo con el Club Tigres. El nombre que está sonando fuerte es: Ricardo Peláez.

Esto porque Ricardo Peláez tiene gran experiencia siendo director deportivo en grandes equipos de la Liga MX.

De hecho, su primera experiencia como tal, fue con la Selección Mexicana en 2002. Sin embargo, cuando mejor le fue con el América, también con el Cruz Azul.

Su último paso como director deportivo fue con Chivas, sin embargo fue su peor etapa como directivo.

Al final, tiene un gran palmarés: 2 Ligas MX con América, 1 Copa MX con Cruz Azul, 1 Supercopa MX con Cruz Azul, 2 Concachampions con el América.