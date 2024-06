El Apertura 2024 está cerca de comenzar, además, después del Apertura 2024, los chivahermanos esperaban que el Club Chivas se reforzara con algún nombre importante.

Sin embargo, hasta el momento de realización de esta nota no ha sido así. Mejor dicho, ha sido todo lo contrario, el Club Chivas ha tenido muy poca actividad en este futbol de estufa.

Por lo que los aficionados del Rebaño se preguntan, ¿por qué no traen a grandes jugadores? Pues bueno, esa pregunta la vamos a resolver ahorita.

Además, vamos a ver todas las altas y bajas, rumores, refuerzos y más, previo al torneo de Liga MX.

¿El vergonzoso mercado de fichajes de Club Chivas, ¿están en quiebra?

Como ya vimos, Chivas no ha tenido mucha participación en el futbol de estufa previo al Apertura 2024. Hay una razón para eso y se trata de dinero.

Desde la época de Fernando de Hierro, el Club Chivas apostó más por los jugadores a futuro, que por los nombres y la cartera.

El ex directivo, Fernando Hierro comentó esto cuando presentó a sus primeros refuerzos: “Hay cosas que no se pueden hacer, cosas que entiendo, pero nosotros sabemos el objetivo a donde podemos llegar y lo tenemos claro, nosotros no podemos ser unos simples patrocinadores de la Liga, ese no es nuestro objetivo”

Es decir, en quiebra no están, pero es cierto que no se pueden dar el lujo de gastar millones dólares en fichajes.

Estas son las altas y bajas de Chivas:

Altas: Bruce El-Mesmari (22 años), Mauricio Reyes (21 años), Omar Govea (28 años), Daniel Aguirre (24 años).

Bajas: Miguel Jiménez (34 años), Eduardo Torres ( 24 años), Ronaldo Cisneros (27 años).

Ronaldo Cisneros deja a Chivas (Adrian Macias / MEXSPORT)

Rumores sobre fichajes del Club Chivas

Ya que vimos las altas y bajas del Club Chivas para el Apertura 2024. Veamos los rumores más actuales, y vaya que han salido varios.

Realmente, en cada nombre importante que suena en la Liga MX, las Chivas lo pelean. Sin embargo no tienen la capacidad económica.

Pero bueno, en estos momentos se habla que Jordi Cortizo podría llegar al Rebaño, además del Canelo Angulo. Esta misma semana se habló también sobre la posibilidad de traer a Marcelo Flores.