Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta se pusieron a hervir papas en la TV luego de enfrascarse en una pelea en la que se dijeron de todo en pleno programa en vivo, mismo que se tuvo que ir a corte comercial.

La mesa más picante de la TV volvió a encenderse de más luego de la acalorada discusión en pleno programa en vivo entre Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta, quienes se dieron hasta con la silla.

“Cambienle al canal de ESPN”, dijeron algunos aficionados de redes sociales luego de presenciar la discusión que se salió de control en el programa en vivo entre Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta.

La mesa de análisis de la mesa más picante estaba encabezada por Javier Alarcón, Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta, cuando estos se enfrascaron en una pelea de dimes y diretes en la TV.

¿Por qué se pelearon en TV en vivo Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta?

Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta comieron ‘chile’ de más luego de picarse la cresta entre ellos al decirse sus ‘cositas’ en pleno programa en vivo, mismo que tuvo que irse a un corte comercial para bajar los ánimos.

Todo comenzó cuando Jorge Pietrasanta le preguntó a Ricardo Peláez si éste tenía comunicación directa con Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, quien es el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Las palabras de Jorge Pietrasanta encendieron la ‘cabeza’ de Ricardo Peláez, quien tuvo que “guardarse” su enojo por la pregunta por un momento debido a la “presión” de la producción por mandar una entrevista programada, pero su respuesta fue así:

“Pietrasanta me preguntó si yo estaba fungiendo como asesor de la Federación Mexicana de Futbol o del comisionado. Y te contesto muy breve”...

“¿Estás dando a entender que yo puedo fungir como un asesor y trabajar en la televisión al mismo tiempo? Se me hace poco profesional, poco ético. ¿Piensas que yo puedo ser un asesor de la Federación en este momento y trabajar aquí en ESPN?, no me conoces bien”, dijo Ricardo Peláez.

Jorge Pietrasanta se enganchó con Ricardo Peláez y le dijo: “No me conoces wey”

La inhóspita e inoportuna contestación de Ricardo Peláez provocó la ira de Jorge Pietrasanta quien también le dijo sus ‘cositas’ al exfutbolista en pleno programa en vivo:}

“Te pregunté si tenías una relación con él, si conocías parte de ese proyecto, No te empieces a acelerar porque luego tratas a la gente con ‘estúpido’ y no sé qué y te aceleras y caes muy bajo”...

“Tú a mí tampoco me conoces, wey, entonces no me vengas a decir cosas que de mí ni sabes, ríete, ríete lo que quieras, reírte es hacer menos a la gente, yo no me río de ti”, dijo Jorge Pietrasanta en el programa, mismo que se fue a corte comercial para detener la discusión.