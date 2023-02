La renuncia de Yon de Luisa ha divido opiniones, aunque una de las que más destacó fue la de Ricardo Peláez, quien aseguró que el futbol mexicano es un completo “desmadre”.

Ricardo Peláez habló para TUDN sobre la salida de Yon de Luisa de la Federación Mexicana de Futbol, y como esto termina por reflejar la crisis que atraviesa el balompié profesional en nuestro país.

“Cuando vienes de un fracaso como lo que pasó en el Mundial esperas que las cosas cambien para bien, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor como estaba”, comentó el ex directivo de la Liga MX.

“Estamos peor que nunca, que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar y no podemos gestionar una comunidad entre todos. Es difícil (...) Lamentablemente mi conclusión es que esto es un desmadre ”, sentenció.

La gran mayoría de aficionados a la Liga MX y la Selección Mexicana están de acuerdo con las palabras de Peláez, rodeados de un ambiente de incertidumbre rumbo al Mundial de 2026.

Yon de Luisa (Adrian Macias/Mexsport)

Carlos Reinoso propone a Ricardo Peláez para presidente de la FMF

Carlos Reinoso, legendario futbolista del Club América, propuso a Ricardo Peláez para ocupar el cargo de presidente de la FMF tras la renuncia de Yon de Luisa.

El Maestro habló de la situación que atraviesa actualmente el futbol mexicano y el por qué el ex directivo del Club América, Club Chivas y Cruz Azul, encajaría perfecto en ese sitio.

“Ricardo debería de ser el presidente de esta Federación. En serio... Ricardo ha pasado por los tres equipos más grandes de este país, le faltó el cuarto. La Federación necesita gente de futbol”, explicó.

Hasta el momento poco se sabe de quién podría ser el sustituto de Yon de Luisa, sin embargo, con el paso de los días el panorama podría abrirse en mayor medida.

Ricardo Peláez (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Ricardo Peláez: Palmarés como directivo en la Liga MX

2x Liga MX con el Club América

1x Copa MX con Cruz Azul

1x Supercopa MX con Cruz Azul

