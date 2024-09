¿Chicharito? Leyenda mexicana se retiraría terminando el torneo de Liga MX

Una leyenda del futbol mexicano diría adiós a las canchas al finalizar el Apertura 2024 de la Liga MX.

Chicharito y Andrés Guardado en Rusia 2018. EN LA FOTO: Action photo of the match Brazil vs Mexico corresponding to the Eighth Finals of the World Cup of Russia 2018 from Arena Samara stadium in the city of Samara. IN THE PHOTO: (David Leah / MEXSPORT)