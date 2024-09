Una leyenda del Club Chivas reventó a la afición que no ha dejado de criticar al Chicharito Hernández y les mandó un contundente mensaje para que entendieran porqué ya no es el mismo.

El Chicharito Hernández no ha sido más que el centro de burlas y malas críticas desde que regresó al Club Chivas pues los aficionados consideran que ya no tiene el nivel que tenía en sus épocas de gloria.

Y es que, el ex jugador de Chivas, Ignacio Calderón, compartió en una entrevista su opinión sobre la carrera de Chicharito Hernández y emuló lo que el chivahermano ha logrado en todos estos años.

¿Qué dijo Nacho Calderón sobre las críticas a Chicharito Hernández?

La leyenda del Club Chivas, Ignacio Calderón, defendió a Chicharito Hernández y puso en su lugar a la afición que siempre lo está criticando y atacando por su manera de jugar.

“Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Unos quisieran verlo como si estuviera en su mera juventud, pero pues es difícil”, comentó Nacho Calderón.

“Pero hay que entender que lo que hizo, eso ya nadie se lo puede quitar. Y eso es lo que vale”, afirmó el ex portero del Club Chivas, quien también expresó lo mucho que admira al Chicharito Hernández.

“Desgraciadamente, las lesiones (han aparecido), pero lo que ha hecho en el futbol nadie se lo quita. Los méritos, el haber jugado con grandes equipos europeos, no cualquiera lo hace. Desgraciadamente, tuvo una lesión antes de llegar a Chivas y no ha quedado bien, pero yo considero que lo que él hizo, ahí está presente. Yo quisiera que siga esa leyenda que es él, pero no se ha podido”, agregó Nacho Calderón.

¿Cuándo volverá a jugar Chicharito Hernández con el Club Chivas?

El jugador del Club Chivas, Chicharito Hernández, está inactivo debido a que sigue con problemas musculares y podría perderse el siguiente partido del Apertura 2024 de la Liga MX.

Es probable que el Chicharito Hernández siga sin poder jugar hasta que se recupere al cien por ciento y su participación en el Clásico Nacional y en lo que resta de la temporada del torneo está puesta en duda.

“Hay una gran incertidumbre, no saben con exactitud, a ciencia cierta, para qué va a estar Javier Hernández. Si no llegó otro delantero es porque terminan por creer o tener la esperanza de que Javier va a jugar, que va a estar en algún momento, que va a marcar goles”, informó Erick López de MVS Deportes.