Ricardo La Volpe tunde al América: “Si están jugando, pongo otro partido”, aseguró el ex técnico azulcrema quien se dijo decepcionado de sus últimas actuaciones.

La última derrota del América sin duda causó revuelo y una de las voces autorizadas para opinar al respecto, es Ricardo La Volpe quien hace tiempo estuvo al mando del equipo y criticó lo hecho en el torneo.

La Volpe dejó claro en entrevista para Marca, que si en la televisión están pasando un partido de las Águilas, sin dudarlo no lo vería.

“Si vos me decís, vas a poner la televisión para ver al América, no lo pondría, porque no era un equipo que para mí me llenara el ojo; a mí me gustan los equipos que arriesgan y atacan”. Ricardo La Volpe

Además, mencionó algunos aspectos técnicos que no hacían de los azulcremas un equipo contundente.

“A mí me gusta el fútbol que sale a ganar, que es protagonista, que arriesga. Para poder ser agresivo en cada línea, debes tener los trabajos y conceptos bien estructurados. América era un equipo europeo, con línea de cuatro, de repente con dos 9, pero no era un equipo vistoso, contundente.”

Ricardo La Volpe (DAVID LEAH / Mexsport)

Ricardo La Volpe reconoce el trabajo de Santiago Solari

Cabe recordar, que el América tuvo un buen paso a lo largo del torneo. Sin embargo cayeron en la Concachampions y en liguilla, lo que representó un fuerte golpe anímico.

En ese sentido, La Volpe mencionó que hicieron una gran campaña y aunque no supo ganar, el trabajo en general fue bueno.

“Hizo una gran campaña en la Concacaf, pero después tiene que ir a una final y cuando se va a la final tiene que ir a ganarla a Monterrey”, aseguró.

" Para mí era un gran equipo, pero cuando tenía que salir a ganar, cuando le cambian el chip de lo normal, no tenían las variantes y conceptos, no es fácil salir a ganar y eso le pasó al América, perdió” Ricardo La Volpe

Además, recordó que ese tipo de situaciones él mismo las vivió y por ello defendió a Solari; recalcó que al final no supieron ganar.

“En Liguilla y en Concacaf, no supo ganar, si vamos a lo general el trabajo fue bueno, pero lamentablemente eso pasa, a mí me pasa, salí segundo y fui un desastre, menos mal que no fui octavo. El trabajo para mí fue bueno”, aseguró.

Santiago Solari (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Santiago Solari al mando de Club América

Santiago Solari, es probablemente uno de los técnicos más queridos en el futbol mexicano, aunque todo se dificultó cuando cayeron en la liguilla, pues muchos fanáticos pedían su salida.

Luego de un polémico comunicado, en el que Club América detalló que trabajarían y evaluarían el proyecto, muchos pensaron que Solari no seguiría en el cargo.