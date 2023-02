Club Pumas haría una revolución ante los malos resultados, pues no sólo sería echado Rafael Punte del Río, el DT , sino también Miguel Mejía Barón, quien se desempeña como vicepresidente deportivo .

Las cosas en el Club Pumas no marchan, que si no son derrotas seguidas son acusaciones gravísimas en contra de sus futbolistas; como sea, el ambiente en el Pedregal no es el mejor.

Y como suele ser una costumbre, la directiva apostaría por cortar el hilo por lo más delgado, es decir, correr a Rafael Puente del Río. Pero también Miguel Mejía Barón está en la mira, tal como apuntó El Francotirador en Récord.

¿La razón? Fue el llamado Doctor quien apostó todas sus fichas por Rafita pese a que sus credenciales no daban para dirigir a un equipo grande como es el universitario.

Sin embargo, Puente del Río llegó a los Pumas y hoy los tiene en la undécima posición del Clausura 2023, esto tras haber sumado dos victorias, un par de empates y cuatro derrotas.

¿Cuándo se irían Rafael Puente y Miguel Mejía Barón?

Siguiendo con lo externado por la citada fuente, la plana mayor del Club Pumas ya dio luz verde para comenzar a buscar al posible remplazo de Rafael Puente.

No obstante, la idea es no tomar una decisión precipitada, por ende, Rafael Puente todavía tendría el crédito suficiente para dirigir ante Mazatlán FC en la próxima jornada de la Liga MX.

En caso de que exista un resultado adverso, la directiva entonces sí tomaría medidas y es probable que se decida cortar el proceso de Puente del Río y del propio Miguel Mejía Barón.

Recordemos que Miguel Mejía Barón regresó al Club Pumas en el 2021 , es decir, luego de 30 años de haber sido campeón como DT en dicha institución.

Pero su grado de leyenda tampoco le ayudaría para conservar la chamba, máxime si los malos resultados persisten en el Pedregal.

DT’s que ya suenan para sustituir a Rafael Puente

En las últimas horas se ha hablado en torno a los posibles entrenadores que podrían sustituir a Rafael Puente llegado el momento.

A los nombres de Ricardo Tuca Ferretti y Jaime Lozano, quienes ya llevaban semanas sonando para el cargo, se ha unido el uruguayo Diego Alonso.

El problema sería el de siempre: la falta de recursos económicos para traer a un DT de alto perfil como Alonso o el Tuca, quienes se dejarían pedir un buen billete para tomar las riendas azul y oro.

