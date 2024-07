Rafa Márquez tomó la difícil decisión de dejar al Barcelona para ser el auxiliar técnico de la Selección Mexicana con miras a convertirse en el entrenador del Tri para el Mundial 2030.

Aunque muchos no se explicaban como Rafa Márquez aceptó ser el auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, ya se reveló la que sería la principal causa.

Y es que el histórico jugador de nuestro país habría impuesto una cláusula para que, en caso de despedirlo antes de terminar su contrato, le tengan que pagar una auténtica millonada.

La cláusula millonaria que Rafa Márquez le impuso a la Selección Mexicana

Se reveló que Rafa Márquez le impuso una cláusula millonaria a su contrato como condición para aceptar ser el auxiliar técnico de la Selección Mexicana.

De acuerdo a Carlos Ponce de Récord, Rafa Márquez puso como condición una cláusula que lo hace el miembro del cuerpo técnico con la cláusula de rescisión más alta en la historia de la Selección Mexicana.

“Rafa Márquez se fue a la Selección porque pidió muchas cosas, no solamente ser auxiliar de Javier Aguirre, la Federación le dice ‘pensamos que seas el DT en el 2030′”, algo que le gustó al histórico jugador.

“Para asegurarse que sus palabras no se las lleve el viento, como tantas promesas de la Federación, dijo: ‘necesito tener una cláusula mega ultra millonaria para que en caso de que no llegue al 2030, me lleve la cláusula de rescisión más alta en la historia de la Selección Mexicana para un miembro del cuerpo técnico’”, aseguró Carlos Ponce.

¿De cuánto es la cláusula de Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

Rafa Márquez habría aceptado ser el auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana luego de que los directivos del futbol aceptaron sus condiciones.

La condición más importante de Rafa Márquez para llegar a la Selección Mexicana fue una millonaria cláusula de rescisión en caso de que lo despidan antes del Mundial 2030.

Aunque Carlos Ponce reveló que existe esa cláusula, no dijo la cantidad que firmaron, aunque aseguró que es la más alta en la historia de la Selección Mexicana para cualquier miembro del cuerpo técnico.