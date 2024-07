La Selección Mexicana anunció la llegada de Javier Aguirre y de Rafa Márquez a su cuerpo técnico. A Pep Guardiola le preguntaron su opinión y les dejó unas palabras a los entrenadores mexicanos.

Mientras que el equipo de Pep Guardiola, Manchester City, se encuentra de gira por Estados Unidos, habló sobre su exalumno, Rafa Márquez, y su colega Javier Aguirre que ahora mandarán en la Selección Mexicana.

Y es que después del fracaso que fue la Copa América para el Tri, la Federación Mexicana de Futbol buscó a grandes nombres para sustituir a Jaime Lozano.

Así que fueron con el bombero de costumbre, Javier Aguirre, y con el exentrenador del Barcelona Atlétic, Rafa Márquez, que apenas inicia su carrera en los banquillos.

Pep Guardiola habla de la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la Selección Mexicana

Visto lo anterior, veamos qué fue lo que dijo Pep Guardiola sobre la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la Selección Mexicana.

Esto dijo Pep Guardiola: “He oído que Javier Aguirre será el nuevo seleccionador de la Selección Mexicana, cosa que me alegro mucho, porque me acuerdo del primer año que yo tenía 37 años y que entré a LaLiga. Aguirre ya estaba entrenando y se portó…ah es un tipo con mucha, mucha experiencia. Ha hecho un trabajo increíble en Mallorca. Rafa Márquez estará ahí para ayudarle”.

También habló sobre lo que podría ser su futuro: “Siempre lo he dicho, no sé cuándo, en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a una Selección. Esto lo he dicho muchas veces”

¿Pep Guardiola dirigirá a una Selección? Quiere seguir los pasos de Javier Aguirre y Rafa Márquez

Como ya vimos, cuando Pep Guardiola elogió a Javier Aguirre y a Rafa Márquez por su llegada a la Selección Mexicana también habló sobre su futuro y que le gustaría entrenar a un país.

No es la primera vez que Pep Guardiola dice eso. Ya lo han involucrado con la Selección Española, pero tal vez llegue a dirigir otro seleccionado.

En Inglaterra se habló que la Federación Inglesa de Futbol ya buscó al entrenador del Manchester City para que llegue a su equipo en el 2025, ya que es en ese año que termina su contrato actual y hasta la fecha no ha renovado.