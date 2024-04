Igor Lichnovsky, del Club América, por fin habló sobre la polémica jugada y el papel que tuvo el arbitraje en el partido del Clásico Capitalino del Clausura 2024 de la Liga MX.

“Si tengo la pierna en el pasto, me quiebra” dijo Igor Lichnovsky, quién fue criticado después de que una foto de su tobillo lastimado se filtrara en redes sociales y varios le dijeron que era un “llorón”.

Y es que todo esto surgió porque en el partido del Club América vs Club Pumas, el felino Piero Quispe le dio una patada a Igor Lichnovsky dejándole una herida en su tobillo izquierdo y con mucho dolor.

El árbitro Fernando “Cantante” Guerrero decidió no sacarle tarjeta roja pues muchos pensaron que sería expulsión tras haber puesto en peligro el físico de un jugador.

¿Qué dijo Igor Lichnovsky sobre el arbitraje en el Clásico Capitalino?

El jugador del Club América, Igor Lichnovsky, ya habló sobre la expulsión que no marcó el arbitraje en el partido contra Pumas, donde el equipo azulcrema cayó 2-1 ante los felinos en el Estadio Olímpico Universitario.

“Yo tratando de ayudar al arbitraje, yo no se tirarme...El niño este pone la pierna así y cuando me pega me da un calambrazo, osea yo creo que si la tengo en el pasto, me quiebra” declaró Igor Lichnovsky en un video donde aparece platicando con Kevin Álvarez y Miguel Layún.

También, agregó que un ángel lo estaba cuidando ese día porque si llega a lesionarse no lo renueva el Club América y curiosamente, cuando Kevin Álvarez le pidió que le mostrara su tobillo, le dijo que no quería.

“Sin hablar mal de arbitraje, yo no creo que quieran perjudicarnos, a veces influyen, a veces no, creo que yo no debiese darme diez vueltas, para que el árbitro en turno tenga que cuidar a los jugadores” expresó.

Igor Lichnovsky le responde a David Faitelson

Ante la polémica patada que le dieron a Igor Lichnovsky en el partido del Clásico Capitalino, el periodista David Failtelson se burló del americanista en redes sociales y ya le respondió.

En su cuenta de Instagram, Igor Lichnovsky subió a sus historias que estaba concentrado en la Copa de Campeones de la Concacaf y que los buitres siguieran comiendo, refiriéndose a las criticas que recibió.

“No hay tiempo para quejas. Que coman los buitres. Mood @thechampions” publicó Igor Lichnovsky en su cuenta oficial de Instagram.