Club América cayó en el Estadio Olímpico Universitario ante Club Pumas y a Henry Martín le pareció incorrecto acudir a la emisión de Twitch de sus compañeros y excompañeros azulcremas en La Trisecta, por lo que declinó la invitación.

El exjugador de Club América, Miguel Layún, argumentó la ausencia de Henry Martín debido a que “su personalidad no le da ánimo para venir hoy” luego de la derrota ante Club Pumas del pasado sábado.

En el Clásico Capitalino ante Club Pumas, Henry Martín alcanzó los cien goles con la casaca azulcrema, pero su festejo se vio empañado por la derrota ante uno de los rivales más importantes para la institución.

El 2-1 en contra significó la segunda derrota para los azulcremas en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX y aunque se mantienen en la cima de la tabla de posiciones, a nadie le gusta perder y menos esa clase de partidos.

¿Igor Lichnovsky se molestó con Henry Martín?

Igor Lichnovsky, quien ha acompañado a Miguel Layún en su proyecto La Trisecta pareció disgustado con la decisión de no asistir de Henry Martín y aseguró que “está claro que les tiene que ir bien en la semana para que él venga”.

“Está prometido sí o sí”, señaló Layún y reveló que Henry Martín le prometió que iría “en la semana del Play-in”.

En su mayoría los comentarios son contra la actitud de Igor Lichnovsky, quien lució molesto con la decisión de su compañero en Club América, a pesar de que el chileno también fue parte de la derrota ante Club Pumas en el Clásico Capitalino.

“Espero que el comentario de Igor no sea mal intencionado, pero si es así, que se vaya a la v… ya se vio que cuando Cáceres no está, sufre mucho, además Ramón no le pide nada”, se lee en una de las respuestas a la publicación.

Henry Martín decidió no ir a la Trisecta porque el América perdió el clásico y que lo mejor era declinar la invitación, por eso es el capitán del equipopic.twitter.com/RazIRJkci3 — Roberto Haz (@tudimebeto) April 22, 2024

¿Henry Martín está molesto con sus compañeros de Club América?

Club América marcha líder de la tabla de posiciones en el Clausura 2024 y está a un paso de alcanzar la final de la Concacaf Copa de Campeones, motivo por el que se le ha visto a algunos de sus jugadores muy despreocupados, actitud que no tendría nada contento al capitán azulcrema.

Durante el partido ante Club Pumas, Brian Rodríguez perdió la cabeza y se hizo expulsar, algo que no cayó en gracia para Henry Martín, quien lo regañó en pleno partido y hasta se hicieron de palabras.

Brian Rodríguez ha sido uno de los invitados a La Trisecta en días anteriores; entre bailes y risas compartió una amena charla con sus compañeros.