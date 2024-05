Todo parece indicar que Memo Ochoa no será convocado por Jaime Lozano para disputar los partidos amistosos contra Bolivia, Uruguay y Brasil ni será considerado para disputar la Copa América de este verano con la Selección Mexicana.

Pese a que ha trascendido que la baja de Memo Ochoa de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa América se debería a que el portero buscará un nuevo equipo durante el verano, han comenzado los rumores en torno al futuro del portero.

Ante la ausencia del experimentado arquero mexicano, Jaime Lozano podrá probar suerte con Luis Ángel Malagón, Julio González o Tala Rangel, aunque el portero azulcrema parece ser el preferido del estratega nacional cuando no ha podido contar con Memo Ochoa.

¿Por qué no será convocado Memo Ochoa con la Selección Mexicana?

Tras la noticia de que Memo Ochoa no asistiría a la Copa America con la Selección Mexicana uno de los primeros en reaccionar fue David Faitelson, periodista de TUDN, quien aseguró que el arquero no habría aceptado ser suplente.

Es evidente que a Guillermo Ochoa le dijeron que iba a ser suplente de Ángel Malagón. No quiso, no viene. Punto.

Se termina una era en la portería de la selección mexicana… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 10, 2024

A pesar de que múltiples reportes han coincidido en que la decisión de no convocar a Memo Ochoa a la Copa América se tomó entre el portero y el cuerpo técnico, David Faitelson no asegura que en realidad se debería a que no habría aceptado ser tomado en cuenta como suplente.

Ochoa decidió no renovar con el Salernitana de Italia, club que descendió desde la jornada 34 del presente torneo.

¿Qué otros cambios habrá en la Selección Mexicana de cara a la Copa America?

De acuerdo a información de Rubén Rodríguez, la baja de Memo Ochoa no será la única que podría tener la Selección Mexicana para disputar la Copa America, pues dos jugadores que también han sido consistentes en el once inicial de Jaime Lozano podrían perderse el torneo.

Chucky Lozano podría estar en una situación similar a la de Memo Ochoa, pues pese a quedar campeón de la Eredivisie con el PSV ha trascendido que el delantero mexicano podría fichar por el San Diego FC en la MLS.

Chucky Lozano. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

También Jesús Gallardo, lateral de Rayados de Monterrey, podría perderse la Copa America si decide operarse cuando termine la participación de su equipo en la Liguilla del Clausura 2024.